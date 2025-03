Josué Gutiérrez sobre propuesta de Boluarte de debatir pena de muerte: "Creo que es una ignorancia supina"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en diálogo con RPP, se pronunció respecto al anuncio de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en torno a la pena de muerte, a raíz de las últimas acciones criminales que cobraron la vida de Paul Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10.

Como se recuerda, ayer, lunes, durante un discurso oficial, la mandataria usó expresiones como "malditos asesinos" y dijo que estaba pensando "seriamente" en la pena de muerte. Esto, en la inauguración del año escolar en el colegio Imperio del Tahuantinsuyo, que congregó a los alumnos del plantel.

“Lo digo a viva voz. A estos malditos asesinos, a estos malditos asesinos, les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte, porque ningún sicario podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, emprendedoras y emprendedores, que con justo esfuerzo se labran el futuro”, declaró.

La jefa de Estado nuevamente trajo a colación dicha polémica este martes, durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno.

"Pido a la clase política a debatir seriamente esta posibilidad. Una decisión de esta importancia necesita la participación de todos [...] Como Gobierno no hacemos nada para distraer la atención. Esto no es una cortina de humo, es un acto de responsabilidad histórica", enfatizó.

"Creo que es una ignorancia supina"

Al respecto, el defensor del Pueblo consideró que las expresiones de la jefa de Estado eran de una "ignorancia supina", y que ella debía comprender que el país es suscriptor de tratados y convenios que imposibilitan esa propuesta.

"Yo creo que es una ignorancia supina, creo que la presidenta es abogada y comprenderá ella que no solamente hay un marco constitucional que protege la vida, sino más allá de ella, el equilibrio de un contexto convencional que hay que respetar porque somos como país suscriptores de convenios y tratados que va justamente en la tendencia, más bien, de eliminar y proscribir todo acto que atente contra la vida humana desde el Estado", aseveró.

Asimismo, criticó que este anuncio lo haya realizado delante de cientos de niños, niñas y adolescentes presentes en la ceremonia de apertura del año escolar.

"No entiendo cómo el desprecio por la vida puede hacerse presente y peor con una amenaza de una primera mandataria que personifica a la Nación [y] en el contexto donde a los niños y a los adolescentes del Perú, que hay que trasladarles esperanza, que hay que darles motivación de vida […] se vaya a dar un discurso deplorable y que hay que rechazarlo bajo todo punto de vista", manifestó.

"Yo considero que, en el contexto actual, hay una motivación social de quienes son víctimas y de pronto tienen una reacción humana, natural, que dice que ‘yo quisiera ver muerto a ese que me robó o al que casi me quita la vida’. Entonces, no puedes irte en esa medida populista y decir que hay que morir todos, que hay que matar a todos. Esa no es la conducta natural que tiene que asumir una dignataria", puntualizó.