Madre de Katherine Gómez tras captura de Sergio Tarache: “Recién empieza la lucha" para que reciba su condena en prisión

Machare calificó de “lento” el proceso y las investigaciones contra el ciudadano venezolano. | Fuente: RPP

Horas después de conocerse la captura del venezolano Sergio Tarache Parra, asesino confeso de Katherine Gómez, en Bogotá (Colombia); Cinthya Machare, madre de la joven víctima de feminicidio, afirmó que recién comienza la “lucha” para que el sujeto cumpla la condena tras las rejas.

En declaraciones a los medios de comunicación, la agobiada madre exigió que Tarache cumpla en la cárcel los seis meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por haberle prendido fuego a su hija en la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, el pasado 18 de marzo.

“Recién empieza la lucha, porque ahora me dicen que [Tarache] tiene prisión preventiva por seis meses. Yo entiendo que [este plazo] es por investigación, pero no quiero que en esa prisión preventiva le den una semilibertad o una libertad domiciliaria; no quiero excusas. Quiero que él esté ahí, que ahí se quede, esa es mi lucha. Que el reciba su condena en prisión, no quiero que ese hombre se quede [libre]”, declaró.

“Si él se escapó después de cometer el crimen contra mi hija y en 20 días ya estaba fuera del país. Yo no quiero que se vuelva a escapar […]. Que le den la condena en prisión y que ahí se quede ese hombre”, agregó.

Machare también señaló que, en su condición de madre, se encuentra completamente afectada por la pérdida de su hija. Afirmó que se mantiene en pie la lucha para que Tarache pague en la cárcel por la muerte de Katherine Gómez.

“Como madre tengo el alma rota. No me quiero derrumbar, no quiero llorar porque llorar duele demasiado, es un dolor que no se compara con nada. Le juré a mi hija que voy a hacer justicia por ti. Me dolió despedirme de lo más amado que tenía…”, comentó.

“El daño no solamente fue para mi hija, sino para toda la familia. Toda la familia está destruida. Estamos mal”, añadió.

Asimismo, Machare calificó de “lento” el proceso y las investigaciones contra el ciudadano venezolano, haciendo énfasis en que el sujeto aprovechó esta lentitud para huir hasta Colombia.

“Al principio fue muy lento el proceso. Si ya tenían identificado al asesino, ¿por qué esperar tanto tiempo? Han esperado demasiado tiempo para dar la orden captura, le han dado tiempo para que él se vaya. A él lo han encontrado en el extranjero, no en Lima o en otras partes del Perú. Con esa lentitud en un caso de emergencia, ¿qué se puede esperar de otros casos?”, cuestionó.

Rechazó declaraciones de la ministra de la Mujer

De otro lado, Cinthya Machare detalló que, si bien ha estado recibiendo ayuda de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aún recuerda y deplora las declaraciones de la titular de este sector, Nancy Tolentino, sobre el deceso de Katherine Gómez.

Como se recuerda, minutos después de anunciar en RPP que la joven había perdido la vida por la gravedad de sus heridas, Tolentino dijo textualmente que las mujeres “deben elegir bien” a sus parejas sentimentales.

“La ministra [de la Mujer] me mandó representantes. La señora no quiero que me dirija la palabra por la forma en que se expresó de las mujeres. Yo, como mujer, no me siento protegida, ¿por qué? Porque si una mujer se expresa así de otra mujer, ¿en qué país estamos? ¿Cómo nos vamos a ofender entre mujeres?”, criticó.

“Da a entender de que mi hija es la culpable de que le hayan afectado de esa manera”, sentenció.

Finalmente, la madre de Katherine Gómez dijo que, según la Policía Nacional del Perú (PNP), Sergio Tarache estaría en el Perú en un promedio de 48 horas.

“Estamos en el proceso de extradición. Anoche me dijeron que iban a agilizar lo más rápido posible. Me dijeron que hasta en 48 horas, pero tengo que esperar a que me confirmen bien a qué hora va a ser la extradición del señor”, apuntó.