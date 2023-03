El Poder Judicial acogió el pedido de la Fiscalía contra el feminicida que aún se encuentra prófugo de la justicia | Fuente: RPP Noticias

El Poder Judicial dictó 6 meses de prisión preventiva contra el ciudadano venezolano Sergio Tarache Parra (22), presunto feminicida de Katherine Gómez (19), quien falleció luego de, supuestamente, ser quemada viva por el investigado en la plaza Dos de Mayo, el último 18 de marzo.

El magistrado Esquerra Puente de la Vega, del Vigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, admitió el pedido formulado por la Fiscalía el pasado 28 de marzo, considerando los fundamentos esgrimidos por la fiscal Carla Castro Herrera en la audiencia que se realizó hoy, jueves.

Fallo judicial

El juez consideró en su fallo que el investigado "no tiene arraigo establecido" y que se encuentra en calidad de "no habido"; además que "no tiene domicilio procesal real".

“La falta de arraigo y peligro procesal, este despacho coincide con la posición fiscal en cuanto no hay arraigo establecido por parte del investigado, en tanto no existe ningún documento que haga prever que el investigado mantiene arraigo de calidad y pueda desvanecerse el peligro de fuga, en tanto se encuentra como no habido”, indicó el magistrado.

Además, el juez indicó que se "estima razonablemente que se cumple con acreditar los elementos de convicción que vinculan al investigado con el delito materia de imputación".



Cabe precisar que el representante del Poder Judicial señaló que el impedimento de salida del país es una medida "menos lesiva que la prisión preventiva", la cual, según se desprende de la audiencia, no ha sido solicitada por la Fiscalía.

A su vez, el Ministerio Público sostuvo que, tratándose del presunto delito de feminicidio, "se prevé una pena agravada no menor de 30 años, conforme el Código Penal" contra Tarache Parra.

Asimismo, la fiscal señaló que el ciudadano extranjero ingresó al país en febrero del 2019 "de manera irregular", vía Ecuador, y trabajaba como "jalador" en plaza Dos de Mayo.

"La investigación se encuentra a nivel preliminar con el objeto de reunir elementos de convicción para las posteriores acciones que el despacho fiscal pueda disponer; por lo que se requiere garantizar la presencia del investigado, dado que tiene la condición de extranjero en el país", argumentó la fiscal Castro Herrera en la audiencia realizada hoy.

"Hubiera deseado que se agilicen los trámites"

Por su parte, Cinthya Macharé, madre de la víctima, en diálogo con RPP Noticias, señaló que hubiera preferido que la acción de la justicia fuera mucho más rápida.

"La verdad que la medida llega cuando mi hija fallece. Hubiera esperado que la justicia agilice los trámites, líos, papeleos cuando ella todavía estaba en el hospital", indicó.

"Radicalmente que ella fallece ven la gravedad del asunto. Recién agilizan los papeles, los trámites, la burocraia y todo lo demás", agregó.

A su vez sostuvo que "perder" a su hija ha sido algo sumamente difícil para ella y su familia y exigió la captura del presunto feminicida y que caiga sobre él todo el peso de la ley.