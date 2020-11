Rocío Silva Santisteban, vocera del Frente Amplio, negó que su bancada respalde al jefe de Estado. | Fuente: Congreso

Rocío Silva Santisteban, portavoz de la bancada del Frente Amplio, aseguró este lunes que existen "indicios razonables de corrupción" en las acusaciones contra el presidente Martín Vizcarra, al mismo tiempo que señaló que su partido "defiende la institucionalidad" ante el pedido de vacancia.

La parlamentaria izquierdista evitó adelantar en qué sentido votará su bancada respecto de la moción de vacancia y señaló que hay posiciones encontradas.

"Los que quieren que Vizcarra sea sancionado políticamente, porque no hablamos de un juicio judicial, sino político; y los que a pesar de reconocer los indicios razonables de corrupción, y no hipótesis como ha dicho el señor Vizcarra, (...) piensan que tal vez ese paso hacia adelante (vacancia) sea un paso hacia el vacío".

"¿Qué hacer? ¿Qué decisión tomar en medio de esta situación de crisis tras crisis? Sanitaria, económica, moral... Estamos en una tremenda crisis moral porque aquel político que enarboló la bandera contra la corrupción resulta denunciado por corrupción", agregó.

Silva Santisteban negó que su bancada vaya a respaldar al jefe de Estado, sino que "defiende la institucionalidad".

"El Frente Amplio no defiende a los corruptos ni defenderá a los corruptos jamás. No defenderemos al señor Martín Vizcarra, lo que defendemos es la institucionalidad. el Frente Amplio no negocia nada, las decisiones que tomamos son por conciencia. El Frente Amplio lucha contra la corrupcion, caiga quien caiga".

El pleno del Congreso continúa el debate sobre el pedido de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra por presunta incapacidad moral. El mandatario asistió más temprano a ejercer su derecho a defensa y sostuvo que no puede aprobarse esta moción con hechos que no han sido comprobados.