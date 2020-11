Martín Vizcarra:

Congresista María Teresa Céspedes. | Fuente: Congreso

La congresista y vocera del Frepap, María Teresa Céspedes, dijo que su bancada es consecuente y firme en la lucha contra la corrupción. Si bien no fue explícita en cuanto al voto de su bancada respecto a la moción de vacancia presidencial, Céspedes afirmó que “es necesario poner punto final a la incertidumbre”.

Para que la moción de vacancia proceda se necesitan 87 votos. Frepap es una bancada con 15 parlamentarios. En el anterior proceso, ellos votaron a favor de la vacancia.

“Somos testigos de cómo el primer mandatario ha perdido la credibilidad, la confianza y, sobre todo, la moralidad para gobernar y ser ejemplo en el país. Esta es la segunda moción de vacancia por hechos propios de su conducta. El resultado: desconfianza de peruanos e inestabilidad política y económica”, dijo la vocera ante el Pleno.

“El Frepap tiene en su esencia y razón un pilar fundamental: la lucha contra la corrupción. No tenemos doble discurso. Somos conscientes que el Perú debe vivir en verdad y no en mentira. Este gobierno es un gobierno deslegitimado que no permite avanzar al país”, añadió.

Segundo pedido de vacancia

El presidente Vizcarra corre nuevamente el riesgo de ser vacado, luego de que se admitiera una moción tras la difusión de testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces que lo sindican de haber recibido supuestos pagos ilegales.

"Rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones (...) no he cobrado soborno alguno", dijo Vizcarra ante el plenario, al negar las acusaciones de que recibió coimas por contratos de obras públicas en 2014, cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua.

"Aquí estoy dispuesto a esclarecer cualquiera de los hechos que falsamente se me imputan", pero "este proceso de vacancia carece de sustento", añadió el mandatario, quien hizo sus descargos personalmente durante 51 minutos, sin que su abogado Angel Fernando Ugaz tomara la palabra.

