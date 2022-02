Martín Vizcarra propone un adelanto de elecciones: "No solo presidencial, sino también congresal"

El expresidente y exministro Martín Vizcarra. | Fuente: Andina/Presidencia Perú

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, planteó adelantar las elecciones generales, tanto presidenciales como congresales, para salir de la actual crisis política que vive el país.



"La forma de salir de la situación delicada en que nos encontramos es que, usando los mecanismos constitucionales, haya un adelanto de elecciones, pero no solamente presidenciales, sino también congresales", dijo en una entrevista con CNN en Español.



El también exgobernador regional de Moquegua explicó cómo se podría materializar su propuesta: "Eso se puede hacer a través de dos legislaturas ordinarias para que se dé una modificación constitucional y que, por única vez, el periodo de gestión del presidente y del Congreso no sea de cinco años, sino de un año o de 18 meses".



A juicio de Martín Vizcarra, la ciudadanía peruana se ha desilusionado del actual mandatario Pedro Castillo y que el Congreso pretende, al buscar la destitución del jefe del Estado, cometer el mismo error que incurrió el anterior Parlamento.



En ese contexto, aclaro que el Parlamento no puede destituir a Pedro Castillo, pues en el artículo 113 de la Constitución "no existe la vacancia por ineptitud o por no estar preparado para ser presidente".



MEDIDA ANTE CIDH

Sin embargo, Martín Vizcarra expresó su temor ante el escenario de que María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, asuma la Presidencia de la República en caso Pedro Castillo sea vacado.



"No vaya hacer que salga Castillo, y así como a mí me reemplazo el congresista Manuel Merino, tengamos como presidenta del Perú a la congresista María del Carmen Alva, la versión femenina de Merino. La población no lo aceptaría", manifestó.



Martín Vizcarra anunció que el próximo lunes presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para regresar al Congreso.



"Y estoy seguro que voy a liderar junto con los propios congresistas una opción de convocatoria de elecciones no solo para el Poder Ejecutivo, sino también para el Legislativo", expresó.



"Ese es el camino, sí, Castillo no da la talla, pero el Congreso tampoco. En estos seis meses, el Parlamento ha dado normas contra las reforma de la mejora universitaria, avalando la minería ilegal y el transporte. Estamos en la misma situación", añadió.

