Hernán Condori: Se suman cuestionamientos a la designación del ministro de Salud

Hernán Condori, ministro de Salud. | Fuente: PCM

La designación del médico Hernán Condori Machado como ministro de Salud sigue sumando cuestionamientos sobre su idoneidad para el cargo a dos días de jurar como miembro del nuevo gabinete de ministros, el cuarto en los siete meses de gobierno de Pedro Castlllo.

Condorí reemplazo en la cartera del Ministerio de Salud a Hernando Cevallos, uno de los ministros mejor valorados del gobierno por su desempeño en el avance de la vacunación contra la COViD-19 y cuya salida sorprendió a la opinión pública.

La misma noche del nombramiento de Condori Machado, se conoció por un informe del portal Epicentro TV que el nuevo ministro es investigado por presuntos delitos de corrupción por una fiscalía anticorrupción de La Merced (Junín) por por los presuntos delitos de cobros indebidos y negociación incompatible, ílicitos que se habrían cometido en 2019, cuando al ahora ministro de Salud era director de la Red de Salud de Chanchamayo.

Además, se difundió un video en el que Condori Machado promociona el "agua arracimada" (clustered water, en inglés) un producto que se vende en varios países con supuestos beneficios para la salud, como retrasar el envejecimiento y que es considerado como pseudocientífico por médicos como el doctor Elmer Huerta, consultor médico de RPP Noticias.

Asimismo, se cuestiona que el nuevo ministro de Salud haya ofrecido servicios de medicina obstétrica en un consultorio privado, como se obeserva en fotografias en las que promociona ese servicio.

Al respecto, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, dijo que Condori Machado,está registrado ante el gremio como médico cirujano y no como médico obstetra. "El está registrado como médico cirujano, médico general", dijo en entrevista a RPP Noticias.

Criticas contra nombramiento de Hernán Condori

El miércoles, la Defensoría del Pueblo lamentó que el presidente Pedro Castillo haya designado como ministro de Salud a Hernán Condori, sobre quien recordó pesa una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que no tiene "experiencia destacada en salud pública" y, además, avala el uso de productos sin respaldo científico.

"Para afrontar la emergencia sanitaria y evitar más muertes por COVID-19 urge que el Ministerio de Salud esté a cargo de una persona idónea para esa función. El Congreso de la República debe evitar que se produzca un debilitamiento del Minsa y de la campaña de vacunación", señaló en un comunicado.

Asimismo, el exministro de Salud, Óscar Ugarte, calificó de "lamentable" la decisión de designar a Hernán Condori como titular del Minsa, ya que significaría un "retroceso" en la estrategia de la lucha contra la COVID-19.



En entrevista con el programa Conexión de RPP, Óscar Ugarte recordó que durante el proceso de transferencia de gobierno de Francisco Sagasti al presidente Pedro Castillo el ministro Hernando Cevallos mantuvo los equipos y la política, lo que permitió avanzar en la vacunación.



El expresidente de la República, Francisco Sagasti, también se manifestó al respecto y dijo que "preocupa de sobremanera" la decisión de designar a Hernán Condori como ministro en un momento en el cual se realiza la vacunación contra la COVID-19 para los niños que acudirán al colegio.



"Ahora sí preocupa de sobremanera que una persona con los antecedentes que se han mencionado: promotor de productos fraudulentos, que ya sabemos que son productos bambas para llamarlo en criollo, como esta agua arracimada. Además, de eso él ha planteado el uso de medicinas y productos médicos de dudosa efectividad, que no están comprobados. Además de esto, tiene unas acusaciones y lo último que ha salido, que me ha sorprendido, respecto de ejercer una especialidad que aparentemente no es la suya", dijo.

Por su parte, el doctor Elmer Huerta aclaró que el agua arracimada promovida por el ministro de Salud, Hernán Condori, no ha sido evaluada ni regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), tal y como lo afirmó Condori Machado en su primera aparición pública como ministro.

En conferencia de prensa aseguró que el agua arracimada, producto al que hizo promoción en un video, tiene aprobación de dicha Administración. Sin embargo, el doctor Huerta corroboró mediante la web de la empresa que vende este producto, que todos los beneficios publicitados no están evaluados por la FDA.

“Cuando el ministro de Salud dice que su producto, que cuesta 300 soles la botella, está aprobado por la FDA, está mintiendo o está demostrando una ignorancia supina, porque no sabe que la FDA no regula este tipo de productos”, indicó el doctor Huerta a Nada está dicho de RPP Noticias.

Rechazo desde la academia

La facultad de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se sumó a los cuestionamiento y solicitó la salida de Hernán Condori del Minsa y que el nuevo reemplazo sea un profesional que garantice «una conducción técnica y honesta del sector.

"Es lamentable que el presidente de la República nombre como ministros de Salud a una persona investigada por la Fiscalía Anticorrupción, que avala el uso de productos farmacéuticos sin respaldo científico, y sin una destacada labor en salud pública", señalan en un comunicado.

La organización civil Cientificos también expresó su más "rotundo rechazó" al nombramiento de Condori Machado, "una persona que promueve productos cuya efectividad NO cuenta con un respaldo científico, como el cluster X2".

"Es inaudito y preocupante que la salud de todos los y las peruanas, en el contexto de una pandemia, sea el precio a pagar por un cupo político. Exigimos que el gobierno corrija está designación y se continue con el trabajo de promoción y cuidado de la salud usando evidencia científica", indica en un comunicado.