Mercedes Aráoz Fernández, vicepresidenta de la República, afirmó este lunes que insistirá en su renuncia una vez que se instale el próximo Congreso.

En entrevista con el programa ¿Quién tiene la razón? en RPP Noticias, Aráoz Fernández señaló: “Esa carta tendré que reescribirla. La escribí al Congreso en vigencia, ahora es otro Congreso; hay que esperar a que tomen su cargo y veremos que hacemos”.

Descartó reconsiderar su decisión, pues, dijo, tiene motivos personales y financieros para volver a desempeñarse laboralmente en el ámbito privado.

“Tengo que trabajar y el cargo de vicepresidenta no es remunerado. Estoy hace cuatro o cinco meses sin ingresos, estoy viviendo de mis ahorros y necesito trabajar”, aseguró.

“Además, una vicepresidenta que no comparte las miradas del presidente frente a lo que ha sucedido y encima no puede trabajar, se ve limitada en su vida privada. Prefiero regresar a mi vida privada”.

Por otro lado, volvió a justificar su decisión de asumir la Presidencia de la República, luego del intento fallido del anterior Congreso de vacar al presidente Martín Vizcarra.

“Me pidieron que asuma la encargatura. Es cierto que pedí que no me dieran una cruz ni una banda presidencial para juramentar… El Congreso no estaba disuelto en ese momento y podía suspender al presidente y pedirle que venga a hacer sus descargos. Ante esas circunstancias, me tocaba tomar la encargatura, era el mandato constitucional”, apuntó.

Pese a que todavía considera “cuestionable” la disolución del Congreso, Aráoz señaló que el “Tribunal Constitucional ha tomado una decisión que hay que respetarla”. Por ello, cree necesario dejar esa etapa atrás y apostar por el diálogo en este nuevo periodo parlamentario.

“Si buscamos un espacio de diálogo, sería ideal... Quisiera que este congreso tenga éxito, que el congreso pueda avanzar con las reformas políticas y judiciales, que se avance con algunas reformas en temas económicos… los tres últimos años han sido fatales para el país”, subrayó.