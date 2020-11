Don Ranulfo Quichca Vega tiene 78 años y vive en la provincia de Cangallo. | Fuente: Midis

Don Ranulfo Quichca Vega, de 78 años, es un asiduo visitante del Tambo Vista Alegre de Ccarhuaccocco (3709 m.s.n.m.), ubicado en el centro poblado del mismo nombre, en la provincia ayacuchana de Cangallo. En este espacio gestionado por el Programa Nacional PAIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), recibe puntualmente -desde hace un año- talleres de capacitación que le han permitido crear su propio biohuerto.



Este empeñoso adulto mayor aprendió sobre las plantas que debía cultivar y las técnicas de cuidado, gracias a que supo sacar provecho a las charlas y sesiones prácticas impartidas en el biohuerto que crearon de manera conjunta, los gestores de PAIS y los demás participantes. En estas sesiones educativas también se entregan insumos y herramientas agrícolas para fomentar la pequeña agricultura.

Como buen emprendedor, don Ranulfo se trazó la meta de construir su propio biohuerto en casa, y lo logró. El ser usuario del Programa Pensión 65, del Midis, y ser beneficiario del Bono Familiar Universal (BFU), le permitieron tener el capital semilla que necesitaba para poner en práctica todo lo aprendido.

“Compré los materiales para mi fitotoldo, le dije a mi hijo que me ayude, ya he cultivado mis habas con las semillas que nos dio la señorita del tambo. Agradezco en primer lugar a Dios, al Midis y a los trabajadores del tambo por habernos apoyado a implementar nuestro biohuerto”, relató don Ranulfo, que ahora no solo siembra habas, también siembra perejil, betarraga, cebolla, col y zanahorias.

Para los habitantes del Centro Poblado de Ccarhuaccocco, la creación de biohuertos representa una oportunidad de sostenibilidad alimentaria y financiera, que contribuye a mejorar la calidad de vida individual y del contexto familiar. Don Ranulfo ahora se proyecta a ampliar su biohuerto y sembrar papas, gracias a que el último viernes 30 de octubre recibió por segunda vez los S/760 del BFU en el ámbito rural, mediante la modalidad del “carrito pagador” que llegó hasta el Tambo Vista Alegre de Ccarhuaccocco.

A través de dicho tambo, el Programa Nacional PAIS brinda atención en el ámbito de 21 centros poblados de esa jurisdicción, donde hay una población de 1500 personas. En esta plataforma se desarrollan talleres para fortalecer la organización comunal y la creación de comunidades saludables, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Paras y el Puesto de Salud del Centro Poblado. Además, se brindan servicios a las personas más vulnerables de los programas Pensión 65 y Juntos; así como facilitar las clases virtuales de Aprendo en Casa gracias al servicio de internet gratuito.