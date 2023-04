Extranjeros forman largas filas en Migraciones para regularizar su situación en el país | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP Noticias

Ciudadanos extranjeros vienen formando largas colas en los exteriores de las oficinas de Migraciones, ubicadas en el Centro de Lima, para regularizar su situación migratoria en nuestro país.

RPP Noticias pudo corroborar que la gran mayoría de extranjeros que han llegado a la sede de la institución en el jirón Carabaya son de nacionalidad venezolana. De ellos, el 99% está buscando regularizar o actualizar los trámites para obtener su carné temporal en el país.

"Vengo para realizar el duplicado. Tengo cuatro años acá, ya lo tenía (duplicado), pero se me ha extraviado. El documento se me perdió hace dos meses. Yo ya había hecho la solicitud, pero no tenía prórroga actualizada. Ya recién la tengo actualizada, por eso vine. Soy de Venezuela", indicó en primera instancia un joven.

"Estoy por el CPP (carné temporal de permanencia) por primera vez. Había hecho el trámite anteriormente, pero me habían estafado, era una estafa del sistema, hasta ahora que me lograron dar la cita. Vivo en el Perú hace tres años", afirmó una mujer de nacionalidad venezolana.

Según informó la oficina de Migraciones, el viernes 28 atenderá con total normalidad pese a ser declarado feriado no laborable para el sector público.

Extranjeros con permiso temporal de permanencia pueden ser expulsados

El superintendente nacional de Migraciones, Armando García, indico que los extranjeros que no regularicen su situación migratoria en el Perú serán expulsados. En una entrevista para Ampliación de Noticias de RPP, aseguró que los ciudadanos de otros países tendrán un plazo adicional de seis meses para poder migrar a una calidad migratoria especial. De no hacerlo, estarán en calidad de salida obligatoria del país.

Hoy se ha promulgado una norma para emitir algunos lineamientos de aplicación para regularizar y obtener información biográfica y biométrica de todas las personas que están de manera irregular en el Perú. Además, las personas que tienen el permiso temporal de permanencia van a tener un plazo adicional de seis meses para poder migrar a una calidad migratoria especial, residentes. De no cumplir, se inician los procesos administrativos sancionadores, que devienen el salidas obligatorias o expulsiones, de ser el caso", aseguró García.