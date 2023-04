"Perú en los últimos siete años ha recibido una cantidad inusual de migrantes", señaló Armando García. | Fuente: RPP

El superintendente nacional de Migraciones, Armando García, explicó que con la nueva normativa se podrá tener información de todas las personas que ingresen a territorio peruano, a fin de que puedan regularizar su situación. Con respecto a ello, precisó que quienes no cumplan con las exigencias, podrían incluso ser expulsados.

"Hoy se ha promulgado una norma para emitir algunos lineamientos de aplicación para regularizar y obtener información biográfica y biométrica de todas las personas que están de manera irregular en el Perú. Además, las personas que tienen el permiso temporal de permanencia van a tener un plazo adicional de seis meses para poder migrar a una calidad migratoria especial, residentes. De no cumplir, se inician los procesos administrativos sancionadores, que devienen el salidas obligatorias o expulsiones, de ser el caso", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Hubo normas específicas respecto a permisos temporales de permanencia para que ellos puedan estar aquí y luego darles algunas calidades migratorias para que se puedan integrar y, también seamos sinceros, no necesariamente Perú estaba preparado para este tipo de migración. Normativamente, en 2017 Migraciones saca sus normas en un contexto que todavía no se conocía. Y así ha ido evolucionando", agregó.

Desde 2020, 300 mil personas ingresaron a territorio nacional de manera irregular

Por otro lado, comentó que desde el 2020 aproximadamente 300 mil personas ingresaron a territorio nacional de manera irregular; es decir, no pasaron por los controles de Migraciones.

"Perú en los últimos siete años ha recibido una cantidad inusual de migrantes, un número que a la fecha se calcula en un millón y medio. Esto es solo de los que están inscritos, los que han pasado alguna vez por Migraciones, por algún control. De ellos casi un millón 200 mil son ciudadanos venezolanos. Efectivamente, desde 2017, 2018 y mediados de 2019 fue un alto número de ciudadanos venezolanos que pudieron ingresar", aseveró.

"Hay dos maneras de estar de forma irregular en Perú: una, por no haber ingresado por un control migratorio; y otra, por tener una residencia o un carnet de extranjería o un documento oficial que no ha sido prorrogado a lo largo de los años, es como el DNI vencido. De este grupo son 120 mil personas. El resto, como no pasaron por Migraciones, no hay necesariamente un registro. Calculamos que son 300 mil personas que ingresaron desde el 2020 a este año", finalizó.