MINDEF sobre circulación de personas LGTBI: "Tenemos que respetar la identidad de cada persona"

El ministro de Defensa, Walter Martos, señaló que las Fuerzas Armadas están preparadas en derechos humanos. | Fuente: MINDEF

El ministro de Defensa, Walter Martos, explicó que los agentes del orden van a "respetar la identidad de cada una de las personas" cuando se ponga en marcha la nueva restricción de movilidad para varones y mujeres. Ello ante las interrogantes que surgieron en torno a la situación de las personas LGTBI.

En entrevista con Conexión de RPP Noticias, el ministro descartó que se estén tomando "paradigmas sociales del pasado". "Nuestras nuevas generaciones, los oficiales que hoy están en actividad, han llevado por años cursos de derechos humanos y tienen una mentalidad muchísimo más amplia que antiguamente".

"Como dijo el presidente, este gobierno es democrático e inclusivo, tenemos que respetar la identidad de cada una de las personas", aseveró.



En ese sentido, confió en que no se presentará algún problema, puesto que no se pedirá el Documento Nacional de Identidad (DNI) en ningún caso para verificar el sexo de la persona, sino que se respetará su "apariencia" y su "vestimenta".

El titular del Mindef destacó que durante el Estado de emergencia no se han registrado faltas de respeto hacia la población LGTBI.

"No se ha dado y no se va a dar, las Fuerzas Armadas saben que en todo momento deben respetar la dignidad de las personas", subrayó.

Por otro lado, el ministro Martos explicó que, en general, esta nueva restricción está dirigida a "quienes salen a realizar tareas como comprar alimentos o ir a las entidades bancarias". No se aplica en el caso de trabajadores que realizan actividades relacionadas a alimentación, salud, comunicaciones y banca, pues estos pueden laborar con normalidad.

"Lo ideal es que nadie salga de su casa si no tiene necesidad. Quienes estan abastecidos, por favor quédense en su casa. Solo si hay alguna necesidad que no pueden solucionar, tienen esta prerrogativa de salir", añadió.