Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, Eliana Revollar, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo aseguró que fue la Fiscalía quien dispuso que se libere a Julio César Rojas Mogollón (48), acusado de haber intentado quemar con gasolina a su pareja.

Esta versión ha sido desmentida por el Ministerio Público a través de sus redes sociales, con un video en el que aparece la fiscal Luz Marina Gonzáles descartando haber dispuesto la liberación del detenido.

En cambio, González Palacios indicó que nunca ordenó —en forma oral o escrita— la liberación del hombre, debido a que la Policía nunca se habría comunicado con ella; quien se habría enterado de lo sucedido a través de los medios de comunicación.

“Me comuniqué con la Depincri y el personal policial me dijo que la señora decía que no estaba afectada y que no ameritaba la detención. Yo les dije que, al margen de eso, estaba enviando a la fiscal adjunta de ese despacho para que tome en el lugar de los hechos el conocimiento”, se le escucha decir.

Asimismo, indicó que planteó tomar el caso de oficio para continuar con las investigaciones y “consecuentemente” solicitar una prisión preventiva para el sujeto acusado de la agresión cometida en La Victoria.