"La casa no es un espacio seguro para las mujeres y las niñas, en donde debería haber afecto y seguridad no las hay", dijo la ministra. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinoza, brindó datos actualizados sobre los feminicidios ocurridos en nuestro país durante el año y gran parte de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

“Hasta fines de octubre tenemos 111 feminicidios y una cifra importante de mujeres desaparecidas. Tres que han aparecido enterradas en el jardín, en la sala, que las han matado y las han escondido ahí mismo. Las cifras que uno tiene son referenciales, es un problema escandaloso y grave y vamos a ir encontrando y descubriendo un conjunto de cifras que finalmente nos van a pintar las enormes dimensiones del problema”, señaló en el programa Ampliación de Noticias.

Con respecto a la violencia ejercida, en muchas oportunidades, por funcionarios del Estado, la titular del MIMP indicó que el sustento de la violencia en sus distintas expresiones es la desigualdad. Esta violencia, agregó, se produce comúnmente en los entornos de familia, en la comunidad, y en las relaciones del Estado con ciudadanos y ciudadanas.

“Existe la violencia desde las autoridades ya sea por tolerar la violencia o por ejercer la violencia directamente. La práctica más común es que haya una tolerancia a la violencia cuando no hay una respuesta dentro de los plazos previstos, una respuesta célere acorde a la realidad, una respuesta que reconociendo la gravedad del problema lo dimensione y ataque la raíz del problema a través de la sanción o las medidas de protección que correspondan. Ese nivel de violencia es bastante alto, hay que cumplir un conjunto de estándares de protección para la identificación y sanción de la violencia que no necesariamente están cumpliendo”, agregó.

Asimismo, la ministra indicó que sí existe un avance con respecto a años pasados, debido a que la legislación reconoce ahora que la violencia es una expresión de poder que se ejerce en distintos espacios de la vida de las mujeres, a lo largo de toda su vida.

“Hay que avanzar en un conjunto de cosas, pero no puede decir que no se avanzó. Las cifras persisten, eso es cierto, son un problema nacional, pero suponen no solo mejorar los espacios de denuncia, sino transformar nuestra sociedad para que todos y todas nos sumemos contra la violencia”, apuntó.

“Solo el 28% de las víctimas denuncia y el resto no denuncia. 3 de cada 4 casos queda sin denunciar. La mitad de ellas cree que no debiera denunciar porque no era necesario, todavía nos movemos en un círculo de alta tolerancia a la violencia, en el que estamos inmersos todos en la población”, finalizó.

