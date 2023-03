Ministra de la Mujer y viceministra denuncian amenazas contra su vida tras denuncia contra 'Makanaky'

Sede del Ministerio de la Mujer en el centro de Lima. | Fuente: Andina

La viceministra de Poblaciones Vulnerables, Elvia Espinoza, afirmó que ella y la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, han recibido amenazas tras haber formalizado una denuncia contra el "influencer" Einer Gilbert Alva, conocido como 'Makanaky', luego de que este confesara en varias entrevistas la violación grupal a una menor.

Espinoza señaló, en declaraciones a Radio Nacional, que ella y Tolentino recibieron mensajes de desconocidos que les exigen que retiren el pedido presentado ante el Ministerio Público.



"Tanto la ministra Tolentino como yo hemos recibido amenazas contra nuestra integridad desde números desconocidos. Estas amenazas provienen de personas que a través de las redes sociales amedrentan a nuestros familiares con imágenes y videos pidiendo que no continuemos con estas investigaciones", detalló.



La viceministra remarcó que, a pesar de esta situación, no van "a retroceder" y seguirán con la denuncia que el despacho ministerial formalizó el lunes por la presunta participación de 'Makanaky' en un acto contra la libertad sexual y apología del delito.



"Nosotros hemos puesto la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y la Policía. Ellos están investigando y en el caso de este 'influencer' vamos a seguir acompañando a través del programa Aurora (para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar)", dijo.



Espinoza precisó que aún no tienen la identificación de la presunta víctima de este caso, que ha generado gran polémica en el país y el pedido de organismos como la Defensoría del Pueblo para que la Fiscalía "actúe de oficio" y la sociedad peruana deje "de normalizar este tipo de violencia".

El caso Makanaky

"Ella no quiso dejarse y como mis amigos son fríos de fríos, la cogieron", contó 'Makanaky' entre risas en una entrevista hecha en el canal de Youtube del exboxeador Jonathan Maicelo.



Instantes después y confuso al ser repreguntado por Maicelo, consideró que esa violación era una "chibolada" (tontería de juventud) y "pendejadas" de la edad.



El "influencer", quien dice tener la mente de un quinceañero por una discapacidad intelectual que sufre ocasionada por complicaciones durante el embarazo, también aseguró que, a día de hoy, no tiene problema en saludar a su víctima, a la que no identificó.



En otro video rescatado por usuarios de Twitter, 'Makanaky' se regodeó, ante un grupo de jóvenes que aplaudían y reían, de haber violado entre cinco amigos a una prima lejana en el colegio.



Todos estos videos viralizados han provocado una fuerte respuesta de miles de cibernautas, quienes exigieron la intervención de la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, y censuraron la actitud de sus interlocutores, que en ningún momento censuraron la violación. (EFE)