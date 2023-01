El ministro José Tello se refirió al accionar del Ejecutivo, la Policía y Fuerzas Armadas durante las protestas. | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Justicia, José Tello, señaló que el derecho a la protesta en el país es legítimo "dentro de los parámetros de la ley y respetando el derecho de los demás". En ese contexto, consideró que en las personas que se realizan manifestaciones en distintas partes del país, en las cuales se han registrado incidentes de violencia, existen "demandas legítimas" de un gran sector, pero también "hay vándalos, gente al margen de la ley, que distorsiona".

"Acá hay que ser bastante claros en que el generalizar es lo que no está bien, hay propuestas legítimas, hay demandas legítimas, pero hay vándalos, gente al margen de la ley que distorsiona (…) Las personas que tengan esa protesta legítima deben decirlo, protestar, marchar", añadió luego de expresar sus disculpas "a quienes se han sentido ofendidos", indicó.

"La presidenta ha sido bastante clara en eso: definitivamente son demandas políticas que no son propias de la agenda que tiene la gente. Las necesidades de la población tienen que canalizarse por donde corresponde. Nosotros tenemos nuestros despachos abiertos y fuera de eso están los gobiernos locales y regionales", anotó en otro momento.

En entrevista con RPP Noticias, el ministro de Justicia señaló que las protestas sociales están permitidas en el país; no obstante, precisó que la posibilidad de que personas del interior del país se dirijan a Lima para protestar "es algo que tiene que evaluar en el campo la Policía" en base sus estrategias de trabajo y a informes de Inteligencia.

"Puede haber protestas, pero siempre y cuando esta sea pacífica (…) Lo que se tiene que hacer con algo que podría resultar una amenaza no convencional, como por ejemplo el violentismo que se puede dar, es justamente detener cualquier amenaza porque se previene y eso da tranquilidad a nuestros conciudadanos", indicó.

"Lo que tenemos acá es ya un tema discrecional de quienes están en campo, en este caso los efectivos policiales que están haciendo su trabajo", agregó.

En otro momento, el representante del Poder Ejecutivo se mostró a favor de que diferentes actores -entre ellos la Iglesia- se sumen al diálogo para intentar solucionar los problemas que afronta el país. Sin embargo, apuntó que "el gran problema con Puno es la renuencia al diálogo y eso se tiene, con el tiempo, que ir cambiando".

"Lo que yo les diría a los hermanos en Puno, y en cualquier localidad donde esté ocurriendo este tipo de situaciones, es que no hagan caso a quienes impiden el diálogo, que hay un estado de derecho que garantiza que ellos puedan dialogar y puedan ser escuchados y podamos llegar a soluciones pacíficas y dentro de lo que manda el orden constitucional", apuntó.

Ministro de Justicia pide disculpas

Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y los bloqueos viales se reanudaron el 4 de enero, centrándose en las regiones del sur como Puno, Cusco y Arequipa, y dejando un saldo de más de 45 fallecidos a la fecha. A poco de cumplirse dos semanas de la reanudación de las manifestaciones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, pidió disculpas si es que algún momento desde el Ejecutivo se utilizaron calificativos de “vandalismo” o “terrorismo” para referirse a las protestas.

Más temprano, en Ampliación de Noticias, el titular del Minjus afirmó que las protestas, acatadas por un sector de la población, son completamente legítimas y que el problema son los grupos de “violentistas” que deslegitiman los reclamos de la ciudadanía.

"Ofrecer disculpas a la opinión pública si es que en algún momento se habló de manera generalizada de vandalismo, terrorismo. Acá hay que ser claros, hay mucha gente que ha venido a protestar de manera legítima; sin embargo, ha habido violentistas que han desvirtuado estas protestas", declaró.

"Estas protestas son legítimas, porque hay muchas personas que pueden salir y reclamar justamente una inacción del Estado, el problema son los violentistas", agregó.

Aunque los reclamos medulares de los manifestantes en el sur del país son la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso, el ministro Tello afirmó que la gente ha salido a las calles al percibir las promesas incumplidas de gestiones anteriores y el descuido de sectores vitales como educación o salud.

"Acá hay personas que están reclamando porque han sentido – no de la gestión de Dina Boluarte, que tiene algo más de un mes – que hemos tenido una serie de gobiernos que han dejado una serie de sectores descuidados, que no se han cumplido promesas hechas en regiones y han dejado a la gente con la desilusión de que el político no cumple con sus promesas", indicó.

NUESTROS PODCASTS

¿Cómo ha hecho EE.UU. para disminuir los casos de cáncer en 33% en 32 años? ¿se podrá hacer lo mismo en el Perú?

La tasa de personas que mueren de cáncer en los Estados Unidos ha disminuido continuamente durante las últimas tres décadas, según un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense del Cáncer. La tasa de mortalidad por cáncer en EE. UU. ha caído un 33% desde 1991, lo que corresponde a un estimado de 3,8 millones de muertes evitadas, según el informe, publicado el jueves en CA: A Cancer Journal for Clinicians. La tasa de vidas perdidas por el cáncer siguió disminuyendo en el año más reciente para el que hay datos disponibles, entre 2019 y 2020, en un 1,5%.