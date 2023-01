Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y los bloqueos viales se reanudaron el 4 de enero, centrándose en las regiones del sur como Puno, Cusco y Arequipa, y dejando un saldo de más de 45 fallecidos a la fecha. A poco de cumplirse dos semanas de la reanudación de las manifestaciones, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, pidió disculpas si es que algún momento desde el Ejecutivo se utilizaron calificativos de “vandalismo” o “terrorismo” para referirse a las protestas.

En Ampliación de Noticias, el titular del Minjus afirmó que las protestas, acatadas por un sector de la población, son completamente legítimas y que el problema son los grupos de “violentistas” que deslegitiman los reclamos de la ciudadanía.

“Ofrecer disculpas a la opinión pública si es que en algún momento se habló de manera generalizada de vandalismo, terrorismo. Acá hay que ser claros, hay mucha gente que ha venido a protestar de manera legítima; sin embargo, ha habido violentistas que han desvirtuado estas protestas”, declaró.

“Estas protestas son legítimas, porque hay muchas personas que pueden salir y reclamar justamente una inacción del Estado, el problema son los violentistas”, agregó.

Aunque los reclamos medulares de los manifestantes en el sur del país son la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y el cierre del Congreso, el ministro Tello afirmó que la gente ha salido a las calles al percibir las promesas incumplidas de gestiones anteriores y el descuido de sectores vitales como educación o salud.

“Acá hay personas que están reclamando porque han sentido – no de la gestión de Dina Boluarte, que tiene algo más de un mes – que hemos tenido una serie de gobiernos que han dejado una serie de sectores descuidados, que no se han cumplido promesas hechas en regiones y han dejado a la gente con la desilusión de que el político no cumple con sus promesas”, indicó.

Actuales protestas no se pueden comparar con las manifestaciones contra Manuel Merino, afirma José Tello

El integrante del Gabinete Ministerial señaló que no se pueden comparar las actuales protestas con las que se registraron durante el régimen de Manuel Merino, en noviembre de 2020, porque – recordó – en aquel momento no se trató de tomar activos críticos como aeropuertos o centrales de gas; tal y como se ha visto en lo que va de las protestas iniciadas desde la segunda semana de diciembre de 2022.

“No podemos hacer una comparación entre ese tipo de protestas y las protestas que vemos ahora, donde han querido atacar y tomar activos críticos como los aeropuertos y generar situaciones de agresividad, violencia con uso de armamentos”, aseveró.

En ese sentido, el titular de Justicia dijo esperar que la declaratoria del estado de emergencia, que rige desde el domingo, 15 de enero, en Lima, Callao, Puno y Cusco, ayude a tener un “control focalizado” de las protestas.





El abogado José Tello Alfaro juró como ministro de Justicia el pasado 10 de diciembre, tres días después desde el intento de golpe de Estado que provocó la vacancia de Pedro Castillo y su posterior detención. | Fuente: Andina

“Las situaciones de violencia, que ha atravesado el poder, ha ameritado que se adopten ciertas medidas que la Constitución prevé y que permite el accionar de las fuerzas policiales con el eventual apoyo de las Fuerzas Armadas”, precisó.

Tello Alfaro también enfatizó que es prioritario atender las necesidades de la población y, sobre todo, “volverles a dar algo que quizá es más importante: la credibilidad en la democracia”. “Hay que recuperar esa credibilidad para que no tengamos un antisistema”, destacó.

Al solidarizarse con los deudos de los fallecidos durante las protestas sociales, el ministro de Justicia recalcó que el Ejecutivo colabora con las investigaciones del Ministerio Público (MP) para determinar responsabilidades, ya sean de integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía o terceros.

“El hecho de que Dina Boluarte no renuncie es una decisión valiente”

De otro lado, el ministro de Justicia, José Tello, saludó la decisión de la presidenta Dina Boluarte de no renunciar al cargo ante la presión de un sector de la población. Resaltó que se trata de una posición “valiente” e “institucional” para no generar más inestabilidad en el país.

“El Congreso tiene un serio problema de percepción y hay que ser claros: ¿qué podría sobrevenir ante una renuncia de Dina Boluarte frente a un Congreso que tiene diferentes fuerzas que compiten por el poder?”, se preguntó.

Al mencionar que hay sectores que consideran que el presidente de la Mesa Directiva, José Williams, estaría descalificado para asumir la Presidencia de la República, Tello Alfaro rescató que el gobierno de transición, que preside Boluarte Zegarra, está garantizando una transición ordenada para el año 2024.

Así, el titular del Minjus remarcó que el Gobierno no tendría inconvenientes si el Congreso aprueba adelantar las elecciones generales para el 2023. “Nos acogemos al marco constitucional y a la separación de poderes”, finiquitó.