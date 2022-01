Ministro del Ambiente advierte "excusa" de Repsol sobre responsabilidad tras derrame de petróleo

Ministro del Ambiente supervisa zona afectadas por derrame de petróleo | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, advirtió de una posible excusa de parte de la empresa Repsol luego de que, recientemente, el presidente de la compañía en el Perú, Jaime Fernández Cuesta, insistiera en que los oleajes anómalos que ocurrieron en la costa peruana en el momento en el que un buque descargaba crudo a la refinería La Pampilla.

"La Capitanía tiene ya una investigación abierta. Hasta donde yo sé eso solamente sería una excusa porque las actividades han sido normales ese día. En el Perú toda actividad se ha desarrollado con normalidad. Si hubiera habido algún tipo de riesgo no dudaría de que las autoridades pertinentes hubieran lanzado la alerta para no hacer actividades", señaló.

Durante una supervisión a las acciones de limpieza, el ministro consideró que "lo más sancionable" es que la empresa haya informado horas después de lo sucedido "como un incidente menor". Ramírez apuntó que "la empresa debió avisar la magnitud del desastre".

Por otro lado, el ministro confirmó que esta noche, o a más tardar mañana temprano, un equipo técnico científico del grupo de expertos de Naciones Unidas llegará al Perú con la misión de realizar una rápida evaluación del impacto socioambiental tras el derrame de crudo en Ventanilla y, además, asesorar a las autoridades en las coordinaciones de respuesta.



Repsol insiste en oleajes anómalos

El presidente de Repsol Perú, Jaime Fernández Cuesta, insistió este domingo que "oleajes anómalos" se produjeron en el momento que el buque de bandera italiana, 'Mare Doricum', descargaba crudo a la Refinería La Pampilla, lo que ocasionó el derrame de petróleo en Ventanilla.



En una entrevista con el programa Punto Final, el ejecutivo ratificó que la posición de la empresa se basa en un informe de una organización científica internacional perteneciente a Naciones Unidas.

"Lo que afirmo es que se produjeron oleajes y corrientes anómalas, y no porque lo diga yo sino porque todos los informes científicos lo avalan, que habían oleajes anómalos en aquel momento en la zona del Callao que produjeron una rotura del cabo, uno de los cabos que sostenía el buque a su unidad de boya (...) y de la instalación submarina que acoge y que recibe líneas de descarga y lo une con la línea de tierra que descarga el crudo en la refinería. Dos puntos de rotura que se producen en aquel instante que coincide con el reporte científico de oleajes anómalos de la isla de Tonga", aseguró.



Jaime Fernández Cuesta aclaró que Repsol asume las consecuencias del desastre desde el primer día "sin dudarlo "y "sin escatimar un dólar".



"Y si me preguntan ¿oiga por qué se ha producido el incidente? Y no estoy hablando de responsabilidades, le estoy hablando de causas, yo le digo que el incidente se produce, tengo la convicción y porque lo avalo con datos científicos que lo he mostrado. Y esos datos científicos avalan que algo extraordinario pasaba en las aguas del Callao en aquel momento", dijo.

