Monseñor Carlos Castillo, Arzobispo de Lima. | Fuente: Andina

El Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, habló sobre el derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla en su programa sabatino “Diálogo de Fe”, en RPP Noticias.

Castillo señaló que es necesario “pagar y resarcir a la población afectada de forma efectiva, no solamente con canastas, sino con verdadera dignidad de la situación”.

El Monseñor recalcó que "la situación es muy trágica y grave, requiere ser reparada en forma completa y a largo plazo” y manifestó su preocupación por los pescadores.

“(Ellos) van a crecer en ese ambiente y nosotros tenemos siempre la idea de que nos hacemos de la 'vista gorda' o ponemos la cara de 'yo no fui'. Eso es gravísimo, eso tiene que ser reparado, tiene que ser restituido”, insistió.

“No es posible que, a los trabajadores del mar, ahorita quieren contratarlos para que limpien. Yo no digo que no se ayude a que todo se resuelva, pero a la vez, se necesita tener la conciencia de que este es un problema de muchos años. La compañía tendría que estar obligada a la restitución de toda la vida que viene para esa gente, no de dar limosnitas”, precisó.



Asimismo, reflexionó sobre la postura de la empresa Repsol y lamentó que "la ambición egoísta siga generando enormes desigualdades" en nuestro país.

“Todo es por ganar y por la ambición de llenarse de dinero a costa de la depredación. Es el interés propio el que genera la desigualdad, y aquí hay una prescindencia de la responsabilidad hacia lo que sufre el otro, y se piensa en soluciones solamente técnicas y calculadas, según la ganancia”, apuntó.

Finalmente, el Monseñor Castillo hizo un llamado a superar nuestras diferencias, reconocernos iguales y tomar conciencia de que nos necesitamos mutuamente para resolver los problemas.

“El Señor ha venido para inaugurar un espíritu de justicia y de amor que tiene en cuenta las situaciones del que sufre y para construir en las personas una nueva forma de ser que permita liberarse de todas las opresiones, especialmente de las ambiciones”, dijo.





