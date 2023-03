Ministro Óscar Becerra: "Está garantizado el inicio de clases para este 13 de marzo"

El ministro de Educación declaró que llegará material educativo a la región Puno. | Fuente: MINEDU

El ministro de Educación, Óscar Becerra, garantizó que el inicio de clases para este año será el 13 de marzo y que viene gestionando con el ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre la transferencia de recursos a las ugeles pendientes.

"Está garantizado el inicio de clases para el 13 de marzo. Todos los materiales ya llegaron a las ugeles y los gobiernos regionales, poniendo sus propios recursos mientras llegan los transferidos con autorización del MEF, están haciéndose cargo del traslado del último tramo. Es decir, de la UGEL al colegio", dijo en declaraciones a la prensa.

Por otro lado, sostuvo que en el caso de la región Puno, han pedido apoyo del ministerio de Defensa y unidades del Ejército y la Polícía para hacer la entrega del material entre la UGEL y la institución educativa.

"No dicen nada por la calidad de educación, la necesidad de buenos maestros o los derechos de los niños a la buena educación. El único argumento es que renuncie Dina Boluarte y haya una Asamblea Constituyente", añadió sobre la postura desde la región Puno previo al inicio de clases.

Estrategia contra colegios afectados

Sobre los colegios afectados por la lluvia, Becerra declaró que llegarán al pueblo donde están los niños para dar apoyo emocional "y llevar a las instituciones educativas en los sitios donde serán reubicados".

"Para los colegios parcialmente afectados, un equipo de Proniec están evaluando caso por caso para las acciones urgentes que nos van a permitir el retorno a clases con seguridad", dijo a la prensa el titular del Minedu.

Declaratoria de emergencia

Por otro lado, dijo que se está trabajando para declarar en emergencia el sector educación. "No se puede declarar una emergencia y no asignar presupuesto para resolverla, eso no tiene sentido. Y para asignar presupuesto, para poder disponer de dinero realmente para atender la emergencia lo que se necesita es un decreto de urgencia si se cumplen ciertas condiciones o un proyecto de ley", declaró Óscar Becerra.

"Hemos trabajado con el ministerio de Economía para señalar que el camino adecuado es un proyecto de ley que considere una declaratoria de emergencia que tenga alcance nacional y que permita, entre otras cosas, disponer que para fines de este año tengamos 41 mil colegios con infraestructura temporal, mientras se demuelen esas infraestructuras que están en riesgo inminente de colapso y se reemplaza por infraestructura decente", añadió.

Inicio de clases

El ministro de Educación, Óscar Becerra, informó hoy ante el Congreso que los materiales educativos para el inicio del año escolar 2023 fueron entregados al 100% en todo el país.



“Como parte de la entrega de materiales educativos para el inicio del año escolar 2023 se tenía programada la entrega de 5 millones 845 mil 161 materiales, los cuales han sido distribuidos a las ugeles de todo el país, al 100%”, detalló en su presentación ante la Comisión de Educación del Congreso de la República.



Comentó que las últimas ugeles pendientes de recibir el material educativo eran las ubicadas en la región de Puno, pero con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se entregó el último embarque este fin de semana.