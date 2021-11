El laboratorio Pfizer anunció que su vacuna es segura de aplicar en niños de entre 5 a 11 años. | Fuente: AFP

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que para el mes de enero 2022 se podría ya iniciar la vacunación contra la COVID-19 en niños de entre 5 a 11 años.

"En diciembre terminaremos los protocolos que estamos elaborando para vacunar a personas de unidad menor, de 5 a 11 años y esperamos abordar a este grupo en el mes de enero para asegurar lo que llamamos la vacunación familiar", dijo el titular por TVPerú.

Como se recuerda, el laboratorio Pfizer indicó que para infantes usará solamente la tercera parte de la dosis regular. Así, por ejemplo, si la vacuna de Pfizer que se usa en el Perú para adolescentes y adultos contiene 30 micro gramos de la sustancia de la vacuna, esta vacuna infantil solo contiene 10 micro gramos.

Poro otro lado, el ministro de Salud precisó que el país está asegurado con vacunas de distintos laboratorios para que la ciudadanía acuda a los distintos puntos de la ciudad y reciba sus dosis respectivas.

"En este momento hay vacunas en todo el país. No hay razón para decir 'no me vacuno' o me pidan que vuelva porque no hay porque la dotación está asegurada. No olvidemos que el 80% de las personas que hemos tenido en UCI ya se ha vacunado", agregó.





Lotes de vacunas en el país

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Perú en los últimos dos días recibió un total de 2 171 330 dosis de vacuna contra la COVID-19, un cargamento que refuerza el abastecimiento para continuar acelerando el proceso de inmunización de las personas de 12 años a más en todas las regiones del país.



La noche del sábado arribaron al aeropuerto internacional Jorge Chávez dos lotes: el primero, conformado por 513 000 dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer y el segundo, de 791 900 dosis del laboratorio británico AstraZeneca. A estos envíos se suma la llegada de 865 800 dosis de AstraZeneca el último viernes. En total, el Perú recibió 1 657 700 dosis de AstraZeneca en el lapso de 2 días.

El director general de Gestión Descentralizada del Minsa, David Jumpa Armas, resaltó que “el país tiene actualmente más de 2 millones de personas vacunadas con AstraZeneca, lo que indica que los presuntos eventos adversos graves no son tales y que, más bien, es una vacuna eficaz y segura”.







