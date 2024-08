Misión Internacional de Observación advierte "falta de transparencia y deficiencias" en proceso de elección de miembros de la JNJ

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Misión Internacional de Observación de la Junta Nacional de Justicia del Perú (MIO-Perú) expresó su preocupación por el "serio déficit de transparencia" y "deficiencias" en las primeras etapas del concurso para la selección de los nuevos miembros de la JNJ por parte de la comisión especial liderada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor.



En un comunicado, el grupo observador informó que la comisión especial no difundió públicamente los Reglamentos y Bases del Concurso para la selección de miembros de la JNJ, hecho que impidió la participación ciudadana.



"Esta consulta sí se realizó en el concurso anterior y permitió que instituciones públicas especializadas y sectores de la sociedad brindaran aportes y observaciones para mejorar su contenido. Al reducir la participación en esta etapa se perdió una oportunidad para incorporar mejoras significativas y la adopción de buenas prácticas comparadas en materia de selección judicial", advirtió.



MIO-Perú develó que hay "inconsistencias" en el sistema de puntaje, ya que solo se está evaluando la experiencia del postulante a partir del conteo de los años transcurridos desde que obtuvo su título de abogado.

"Además, preocupa el hecho de que las bases no incluyen una lista detallada de documentos necesarios para verificar los requisitos de los postulantes, y en particular preocupa que no se exija la presentación de tesis académicas, lo cual sería necesario para evitar incidentes como los producidos recientemente en el Perú en torno a este tema", indicó.



En esa línea, hizo hincapié en la escasa cantidad de postulantes (51 frente a 150 del 2019), debido a que "no hubo una difusión activa del concurso", y sumado a "las acciones contra miembros de la actual JNJ y los proyectos de reforma constitucional [en el Congreso] que apuntaban a eliminar la Junta [Nacional de Justicia], muy probablemente han desincentivado la participación".



"Debemos constatar que ha transcurrido una semana desde que se cerró la postulación, y la Comisión Especial solamente ha publicado los nombres de las personas que siguen en carrera y los de quienes han sido excluidos. Pero la Comisión Especial no ha dado a conocer los resúmenes curriculares, ni ha publicado las carpetas con todos los antecedentes de los postulantes. Esto es indispensable para dar cumplimiento a las obligaciones legales que se indican más adelante y para que la ciudadanía pueda ejercer la función de veeduría que le reconoce la ley", enfatizó.



MIO-Perú dio cuenta que la secretaría técnica de la comisión especial dio a conocer que sus sesiones "no se transmitirán en vivo, que su agenda y cronograma de reuniones no se harán públicos, y también que las carpetas con la documentación aportada por las personas postulantes no serían publicitadas, algo que la normativa habilita y resulta indispensable para la auditoría ciudadana".



"Estos aspectos limitan la transparencia y publicidad del proceso, el derecho de acceso a la información por parte de la sociedad y el escrutinio de las declaraciones y méritos alegados por las y los postulantes", refirió.

Recomendaciones

En sus conclusiones, la Misión Internacional de Observación de la Junta Nacional de Justicia del Perú planteó una serie de recomendaciones, entre ellas publicar las carpetas íntegras con todos los antecedentes, resúmenes curriculares, documentos de sustento y formularios de todas las personas postulantes, tanto quienes quedaron habilitadas como quienes no quedaron habilitadas para continuar en carrera, reservando únicamente sus datos personales; así como garantizar la transparencia en la evaluación de postulantes mediante la transmisión en vivo de las sesiones, la difusión de las distintas etapas a través de redes sociales y otros mecanismos disponibles, así como a través de la publicidad de los formularios de declaración de conflicto de interés.



MIO-Perú, cuya visita tuvo lugar del 12 al 16 de agosto y en la que se reunió con representantes de la sociedad civil, autoridades gubernamentales, organismos internacionales y misiones diplomáticas, reiteró también la importancia de un proceso de selección transparente, inclusivo, imparcial y meritocrático, que asegure la independencia judicial y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país.



"La participación continua de la sociedad civil, el respeto por la normativa constitucional y legal peruana, y el cumplimiento de los estándares internacionales, son esenciales para generar confianza y asegurar la selección de las y los candidatos más calificados para la Junta Nacional de Justicia", añadió.