El viceministro de Transportes, Alberto Ñecco, sostuvo que, desde el inicio de la emergencia, el sector remitió oficios a las concesionarias para solicitar la suspensión del cobro de los peajes. | Fuente: MTC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, hasta el momento, se ha suspendido el cobro de peaje en 16 tramos de la red vial nacional ubicados en las zonas en emergencia por lluvias.

De ellos, 8 corresponden a peajes que se encuentran en rutas nacionales administradas por empresas privadas y otros 8 están en carreteras no concesionadas. Todos están ubicados en seis regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.



El viceministro de Transportes, Alberto Ñecco, sostuvo que, desde el inicio de la emergencia, el sector remitió oficios a las concesionarias para solicitar la suspensión del cobro de los peajes.



"Hubo empresas que respondieron rápidamente a la solicitud y otras que no han tenido la misma reacción, pero seguimos instándolas para suspender el cobro", señaló Ñecco.



El viceministro indicó que la suspensión del cobro se mantendrá mientras sea necesaria en el caso de los peajes situados en las rutas nacionales no concesionadas, en tanto que en los ubicados en las vías concesionadas durará diez días prorrogables, de acuerdo con la emergencia, y en otros casos estará condicionado a la transitabilidad.

¿En qué peajes se han suspendido temporalmente el cobro por la emergencia?

El funcionario enfatizó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sigue realizando las gestiones para promover medidas en favor de la población que requiere trasladarse.



Para conocer cuáles son los peajes donde se han suspendido temporalmente el cobro por la emergencia, se puede entrar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Grw3AZ94aFWLxipfrp0M1vw2Ep6OYO5f