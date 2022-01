Nelson Shack critica designación de Daniel Salaverry en Perupetro: "Zapatero a tus zapatos"

Nelson Shack, contralor general de la República. | Fuente: Contraloria

El contralor general de la República, Nelson Shack, criticó la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro e informó que la Contraloría ya tiene una comisión acreditada para investigar y determinar si el excandidato presidencial cumple con el perfil profesional para el cargo.

"Zapatero a tus zapatos, o sea no tiene mucho sentido contratar a alguien que no tenga la experiencia. Puede aprender, de eso no cabe ninguna duda, pero el costo de ese proceso lo tienen que asumir todos los peruanos", dijo en conferencia de prensa.

Shack enfatizó que muchas veces las personas designadas en cargos para los que no tienen competencias terminan tomando malas decisiones en las entidades públicas.

Indicó que, como ha ocurrido "en otros casos que son de público conocimiento", la contraloría ya actuó en el caso de Perupetro, y que "hay que esperar un poco para ver si, efectivamente, analizando lo que dicen las normas legales, los instrumentos de gestión de cada una de las entidades, se cumple o no con el perfil".

Perupetro S.A. es la empresa estatal de derecho privado que, en representación del Estado peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el país. El nombramiento de Salaverry como presidente de su directorio el último domingo está siendo cuestionado por, supuestamente, no ser idóneo para el cargo.

Reuniones en pasaje Sarratea

El contralor Shack también se pronunció sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea en Breña. Indicó que, aunque aún no ha recibido la lista de personas que visitaron al mandatario en esa vivienda, la contraloría continuará con las indagaciones.

"Se ha solicitado información como es de público conocimiento, no nos han dado la lista de las personas que han participado en esas reuniones, pero vamos a seguir con las investigaciones", dijo.

No obstante, Shack aclaró que no le corresponde a la Contraloría "discutir las responsabilidades del presidente", pero si tiene competencias para "mirar el tema administrativo", cuya responsabilidad "las asumen los ministros".

En la presentación de este martes del resultado de control gubernamental del año 2021, el contralor Shack informó que se ha detectado a 94 funcionarios que favorecieron a sus familiares en procesos que sumaron un monto de 560 millones de soles.

Además, indicó que, en 2021, el organismo generó más de 35 800 informes de control, información que permitió detectar a más 7 mil funcionarios que no cumplen los perfiles para el cargo que desempeñan.

