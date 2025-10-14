Niños de SJL potencian su creatividad con talleres de pintura comunitaria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En los distritos con mayores niveles de pobreza, el acceso a actividades artísticas y culturales suele ser limitado, a pesar de que estos espacios son fundamentales para el desarrollo emocional, social y educativo de los niños. En el caso de San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más poblado del país con más de un millón de habitantes, tres de cada diez hogares carecen de oportunidades culturales o recreativas, lo que afecta directamente a la infancia.

En este contexto, un grupo de niños del asentamiento humano Antonio Raymondi clausuró este sábado 13 de septiembre el primer taller de pintura comunitario, una iniciativa que buscó abrir nuevas oportunidades de desarrollo a través del arte y la creatividad.

El programa se desarrolló en el marco del Proyecto Piloto Nueva Esperanza, impulsado por Perú Sostenible y la Olla Común Nueva Esperanza. Corriente Alterna como aliado del proyecto, contribuyó en el frente de servicios comunitarios mediante la realización del taller.

Durante cuatro sesiones, niños de entre 8 y 12 años participaron en actividades prácticas dirigidas por los docentes Fabli Soto y Jorge Lévano. Cada participante culminó con una obra original presentada en una exposición abierta.

“El arte permite a los niños expresar sus emociones y genera mayor cohesión en la comunidad, potenciando un liderazgo que no solo parte de una persona, sino de un colectivo empoderado”, señaló Silvana de los Heros, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Corriente Alterna.

A su vez, Carlos Vega del equipo de Perú Sostenible, resaltó que la experiencia “demuestra cómo el trabajo articulado entre organizaciones sociales, academia y la comunidad, puede generar nuevas oportunidades para la niñez y fortalecer el tejido social”.

El taller forma parte del Proyecto Piloto Nueva Esperanza, que busca transformar las ollas comunes en espacios de desarrollo comunitario, promoviendo liderazgo, emprendimiento y acceso a servicios esenciales. Esta iniciativa se enmarca en Comunidades que Inspiran, modelo de Perú Sostenible que impulsa el desarrollo local e iniciativas comunitarias mediante alianzas entre empresas, sector público y sociedad civil.