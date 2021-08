Pedro Castillo realizó una visita de trabajo a Piura. | Fuente: Foto: Presidencia

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

¿A quién podía referirse el presidente Castillo cuando afirmó en Piura que no tiene favores políticos ni económicos que pagar? “Podrán decir que no tenemos experiencia”, reconoció, pero careciendo de favores que devolver, concluyó que tiene “toda la autoridad moral para bajar a cada rinción del país”. No se necesita mucha malicia para suponer que Pedro Castillo ha leído la última encuesta de IPSOS, según la cual una amplia mayoría de peruanos considera que el gabinete ministerial no ha sido decidido por él, sino por el fundador y hombre fuerte de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

De facto, Pedro Castillo adhirió a Perú Libre poco tiempo antes de que se cierre el plazo para inscribir las candidaturas. Y es cierto también que la logística de su campaña contó con el apoyo de cuadros y militantes que responden al liderazgo del exgobernandor de Junín, hoy condenado por corrupción. La declaración de Castillo tuvo lugar el mismo día en que se oficializó el lanzamiento de un partido político que responde a su trayectoria como dirigente sindical y a su condición de virtual invitado en el partido nacido al servicio de las ambiciones de Vladimir Cerrón. El nuevo Partido Magisterial y Popular surge del sindicato reconocido en tiempo record por el ministerio de Trabajo.

Mientras tanto, Evo Morales ha vuelto al Perú para recordar que el instrumento principal para el cambio de un país es la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Hay que tener mucho descaro para hablar sobre democracia y constitución cuando se ha pretendido postular indefinidamente a la presidencia, pese al voto contrario de un referendo. El hombre que se somete a la voluntad de su pueblo solo cuando le conviene no tiene lecciones que dar en nuestro país, que con dificultades y manchas lucha por preservar su democracia. Y donde el presidente, al parecer, no quiere deberle favores políticos ni económicos a nadie.

Las cosas como son