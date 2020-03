Nolberto Solano fue detenido esta noche, en presunto estado de ebriedad, por organizar una fiesta. | Fuente: Andina

El exfutbolista Nolberto Solano fue detenido este jueves por la noche por estar en una fiesta organizada en una vivienda de La Molina. Según él, lo que ha hecho no está bien, pero se justificó diciendo que fue una simple reunión y que él no está infectado del nuevo coronavirus.

"Lo que he hecho, no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. Solo porque una señora chismosea. (...) Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado", dijo en diálogo con RPP. El periodista Jaime Chincha le recalcó que no puede hacer estas salidas a reuniones, a lo que el exfutbolista respondió: "¿Maestro, sabes quién no lo puede hacer? Gente que está infectada", dijo a RPP Noticias.

Noticia en desarrollo.