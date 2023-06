Alcalde de Cieneguilla rechaza que trazo de la nueva Carretera Central incluya su distrito

"Son 4 puntos no resueltos actualmente. El primero es el impacto vial, donde va a perjudicar toda la Javier Prado, avenida La Molina. El segundo punto es el tema de impacto ambiental, hasta ahora no hay un estudio de impacto ambiental (...) Tercer punto, expropiación. El trazo que pasa por Cieneguilla tiene una gran cantidad de expropiación, tenemos muchos pobladores que van a perder su terreno. Cuarto punto es el tema del impacto por la zona de riesgo, Tinajas es una zona de huaico, está demostrado", explicó el alcalde.

14 Jun 2023 - 01:42

El pasado viernes un equipo de PMO Vías, oficina que brinda asistencia técnica a Provías Nacional en el marco del contrato de gobierno a gobierno, brindó una charla informativa sobre la construcción de la nueva Carretera Central a más de 250 personas, entre dirigentes de Cieneguilla, autoridades e invitados. No obstante, según Chávez Huaringa, el equipo de PMO Vías no respondió satisfactoriamente a las preguntas sobre los 4 temas que generan preocupación en la población de Cieneguilla. "Les hicimos llegar a ellos el desacuerdo total por los 4 puntos que he señalado, porque no convencieron con sus propuestas, tuvieron como una hora y no convencieron, porque hay un impacto complicado", apuntó.