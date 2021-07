Ollanta Humala fue presidente de la República entre 2011 y 2016. | Fuente: Andina

El exjefe del Estado, Ollanta Humala, saludó la proclamación de Pedro Castillo como ganador de la segunda vuelta presidencial, que se llevó a cabo en junio pasado, y le deseo éxito en su gestión.



"Ahora, tiene la ardua tarea de unir a los peruanos, cuidar la salud del pueblo, reactivar la economía y reducir la pobreza. Le deseo una gestión exitosa", señaló vía Twitter.



Minutos antes, el partido Frente Amplio expresó su satisfacción que "por la noble y valiente decisión de la mayoría ciudadana de elegir a un profesor rural para el más alto cargo de gobierno".



Maestro de profesión, Pedro Castillo ejercerá la presidencia de la República para el periodo 2021-2026. Cursó estudios superiores en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Matta Contreras de Cutervo y luego se recibió como bachiller en Educación en la Universidad Privada César Vallejo.

DERROTA ELECTORAL

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció hoy que reconocerá los resultados "porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender", pese a calificar de "ilegítima" la proclamación de Pedro Castillo y considerar que "la verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras".

"Me toca a mí como candidata definir una posición y plantearle al país una propuesta para enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen, y en esto quiero ser muy clara: no se puede combatir la injusticia con excesos, no se puede defender la democracia haciéndole daño, se puede combatir el mal actuando de manera incorrecta", señaló.

Mi saludo y reconocimiento al Presidente @PedroCastilloTe por la proclamación de su victoria. Ahora, tiene la ardua tarea de unir a los peruanos, cuidar la salud del pueblo, reactivar la economía y reducir la pobreza. Le deseo una gestión exitosa. ¡Viva el Perú! — Ollanta Humala Tasso (@Ollanta_HumalaT) July 20, 2021

