El Ejecutivo presentó demanda de inconstitucionalidad ante el TC contra ley de devolución de la ONP. | Fuente: Foto: Andina

El abogado constitucionalista Natale Amprimo consideró que es un error pensar que la ley que dispone el retiro de fondos de la ONP tendrá una "inminente ejecución". Para el especialista, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, está creando "falsas expectativas" al dar un discurso "equívoco" sobre los detalles para el cumplimiento de esta norma.

En entrevista con RPP Noticias, Amprimo recordó que esta ley dispone un régimen especial facultativo de devolución, el cual indica que las personas que deseen acceder a estos fondos deben inscribirse para iniciar un trámite que es "largo" y no "inminente". Asimismo, mencionó que el Ejecutivo podría disponer de un plazo extenso para su aplicación dentro del reglamento.

"Esta no es una norma autoaplicativa, de aplicación inminente y que no requiera un desarrollo reglamentario. En consecuencia, sostener que el Ejecutivo cumplirá con la ley da la impresión de que en esa declaración que lo que va a hacerse es comenzar a pagar esto que es absolutamente irreal e inconstitucional", señaló.

Amprimo también precisó que, antes de que se pueda proceder con la entrega del dinero de los fondos de la ONP, el Ejecutivo deberá establecer un reglamento de la ley, el cual contemplará un proceso para recibir las solicitudes de los afiliados y corroborar la información; no obstante, estimó que para este entonces el TC "ya se podría haber pronunciado".

"No hay que vender falsas ilusiones respecto a lo que es una ley absolutamente populista y demagógica y que lo más probable es que el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional y en consecuencia no se lleve adelante este proceso de pago. No hay que generar falsas expectativas que después van a generar un clima de complicación al país", apuntó.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: