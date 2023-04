Paciente denuncia falta de tomógrafo en hospital y no hubo respuesta de Susalud ante llamado de RPP

María Chávez Mesa, de 74 años, llamó desde su natal Huacho al programa Consultorio de Vital de RPP, con el doctor Elmer Huerta, para denunciar la falta de atención médica a su caso. Ella señala que desde hace 2 meses y medio que le revisen el OCT macular (tomografía de coherencia óptica) y el nervio óptico al Hospital Alberto Sabogal Sologuren, ubicado en la provincia del Callao.



Sin embargo, cuando ella va al hospital le indican que la máquina para hacer la tomografía se encuentra malograda y le recomiendan que busque un tratamiento particular —medida que le resulta costosa si le sumamos los 50 soles en pasajes, ida y vuelta, para ir al Hospital Sabogal—.

"Anteayer he vuelto al Sabogal y dicen que la maquina está malograda. Gasto 50 soles ida y vuelta, tengo artrosis crónica, tengo que usar bastón y no puedo pagar a alguien que me acompañe. ¿Qué puedo hacer?", declaró.

El doctor Elmer Huerta señala que María sería diagnosticada con una degeneración macular y ante su pedido decide llamar a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) para encontrar una solución al pedido de María.



RPP llamó en vivo al número de quejas de Susalud (080014900), pero es derivado al Hospital Sabogal del Callao. Una persona de atención brindó otros números a la radio para poder contacar a la institución sanitaria, pero no hubo respuesta. Los números sonaban mientras María seguía en línea con la esperanza de que se resuelva su caso.

Pese a los continuos intentos, Susalud no respondió al llamado de RPP para que explique por qué no hay maquina en el Sabogal para tomografías. "¿Ustedes trabajan los sábados también o se toman los sábados libre?", protestó Elmer Huerta.

El último intento fue llamar a la central 113 del Ministerio de Salud (Minsa), precisamente la opción, pero no hubo respuesta. María ya había llamado a RPP hace unas semanas para contar su problema que comparten demás ciudadanos ante los problemas de orientación a los pacientes en salud.

Recibirá atención médica

Tras la denuncia realizada, RPP pudo conocer que la queja de la señora María ya se está atendiendo por parte de Essalud y Susalud, instituciones que le facilitarán lo que ella requiera para continuar con su tratamiento. Asimismo, el hospital Sabogal también ya tiene conocimiento del caso y se encuentra en conversaciones con la señora María, para que pueda recibir una atención que exige desde hace aproximadamente dos meses.

Un trabajador de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) en un establecimiento sanitario. | Fuente: Andina

