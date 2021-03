Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte terrestre. | Fuente: RPP Noticias

El director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, Martín Ojeda, señaló que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y varios gremios de este rubro "no es nada claro" debido a que el transporte de buses "no ha firmado el acta ni la piensa firmar"; sin embargo, precisó que han acordado suspender la medida de fuerza pese a no estar de acuerdo.

"No estamos de acuerdo con esta jugada que se está haciendo y por la atomización de gremios camioneros, de los cuales 4 han suscrito esta acta, sinceramente, con todo respeto lo digo, muy aberrante para los acuerdos que estaban llegando. Nosotros suspendemos, pero no hemos suscrito el acta", apuntó el dirigente.

"Esto lo considera un triunfo el Gobierno (pero) es una vergüenza que a las 11 de la noche, cuando ya habíamos salido, uno de los miembros de estos camioneros nos llama pensando que estaban llamando a todos, pero solamente estaban llamando a este grupo. Es todo un caos. Lamentablemente no consideramos una actitud transparente, no consideramos un acuerdo como debería ser, y esto se verá con el tiempo", agregó.

En diálogo con RPP Noticias, Ojeda señaló que esta suspensión implica que este sábado van a retomar el servicio de transportes; no obstante, aclaró que "seguiremos en asamblea permanente para establecer con mayor tranquilidad, sin depender de los gremios camioneros, una medida de fuerza o seguir con el diálogo de manera independiente".

El director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre explicó que la postura del gremio se debe a su rechazo al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Al respecto, comentó que van a proponer la devolución del 80% del ISC que había propuesto el Ejecutivo, así como la revisión de los peajes, para no acatar una nueva paralización.

