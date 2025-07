Pastas dentales con fluoruro de estaño: exdirectora de Digemid recomienda prohibirlas en Perú tras alerta sanitaria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sonia Delgado, doctora en Farmacia y Bioquímica, exdecana del Colegio Químico del Perú y exdirectora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo del Ministerio de Salud, recomendó a las autoridades prohibir la venta de pastas dentales que contienen fluoruro de estaño tras reportes internacionales de efectos adversos en usuarios.

La especialista se refirió a lo ocurrido en Brasil, donde se han registrado más de 11 mil casos reportados por Anvisa (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria), la autoridad reguladora sanitaria de ese país.

“La autoridad también actúa de acuerdo a alertas internacionales y, más aún en este caso, si se ha comprobado que existe la misma formulación de productos o cremas dentales que ya se ha prohibido la venta en otros países. Igualmente se debería prohibir en el Perú la venta de estos productos con la misma formulación”, señaló Delgado.

“Lo que tenemos nosotros ahora a nivel nacional es una alerta, entiendo yo la Digemid debe evaluar si la formulación es la misma de productos que ya han sido observados internacionalmente e igualmente prohibir la venta en el mercado nacional”, agregó la especialista.

Reacciones adversas y primer caso en Perú

El compuesto, aunque tiene propiedades antimicrobianas y es eficaz contra la caries, ha sido relacionado con síntomas como ampollas bucales, daños en las encías y adormecimiento de lengua. En Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una alerta sanitaria tras confirmarse el primer caso: una mujer de 37 años que presentó estas afecciones bucales.

“Y la población debe conocer que en el Perú se ha reportado un caso y es por ello que la Digemid ha lanzado esta alerta sanitaria a nivel nacional de una mujer de 37 años que presentaba estas molestias de ampollas y a raíz de eso la Agencia Nacional Sanitaria ha lanzado esta alerta. También debo mencionar que en Argentina, por los antecedentes de Brasil, y 19 casos presentados, ha prohibido la venta de este producto”, señaló Sonia Delgado, doctora en Farmacia y Bioquímica.

La exdirectora de Digemid señaló que la institución enfrenta obstáculos técnicos: no cuenta con laboratorios propios para realizar evaluaciones inmediatas y depende de instituciones como el Instituto Nacional de Salud (INS), lo cual retrasa las decisiones. “La autoridad se ve muy limitada porque no cuenta con laboratorios propios”, lamentó.

Llamado a la ciudadanía y recomendaciones

Delgado enfatizó la importancia de reportar efectos adversos pues “si no se reporta, no se notifica, el problema puede continuar, y si la autoridad no actúa de manera inmediata, esto también puede seguir”. De igual manera pidió prestar atención a los síntomas bucales y consultar con profesionales ante cualquier malestar.

Finalmente, recomendó a las familias evitar prácticas de riesgo, como tragar accidentalmente la pasta dental o permitir que los niños usen productos para adultos. Además, sugirió acudir al dentista una vez al año y solicitar orientación al químico farmacéutico en farmacias.

Conoce aquí el listado de las 14 pastas dentales que fueron observadas por DIGEMID.