¿Cómo el BCRP apuesta por el talento joven a través de un curso de verano?

En un país donde la meritocracia en las instituciones parece una utopía, el Banco Central de Reserva del Perú mantiene, desde hace más de seis décadas, un programa educativo que premia el esfuerzo, el talento y la excelencia. Exministros, directores del BCRP y líderes del sector privado dieron sus primeros pasos profesionales en este curso intensivo que se ha convertido en la principal cantera de economistas del banco.

En 1961, cuando la economía peruana era apenas un campo emergente y la profesión de economista se confundía con la contabilidad, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió crear el Curso de Extensión Universitaria, conocido como el Curso de Verano. Su propósito era claro: formar a los mejores economistas del país bajo una exigencia irrenunciable: la excelencia académica. Desde entonces, más de 1,800 jóvenes han pasado por sus aulas. Algunos de ellos llegaron a convertirse en ministros de Estado, presidentes del propio BCRP, líderes del sector privado y académicos influyentes.

Uno de ellos es Paul Castillo, hoy gerente general del BCRP. Ingresó como alumno del curso, ocupó el primer puesto de su promoción y desde entonces, su carrera ha sido ejemplo del espíritu meritocrático de la institución.

“La meritocracia en la institución es nuestro ADN. Empieza cuando ingresamos a la Escuela de Verano. Seleccionamos al personal técnico a través de un curso de tres meses. Tenemos un curso de Economía, otro de Finanzas para las áreas de línea, y es un curso bastante competitivo, con talento, seleccionando a economistas motivados. Ya luego, en el banco, la tarea es más fácil porque sobre eso construimos con capacitación constante a los equipos y también con las promociones con base en los méritos", dijo a RPP.

Estudiantes del curso de verano del BCRP en el año 1970. | Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

El Curso de Economía del BCRP se ha mantenido ininterrumpidamente durante 64 años, incluso en plena pandemia. En 2008, nació el Curso de Finanzas, con el objetivo de formar equipos más especializados en temas de mercados.

“Los filtros son muy exigentes. Hay un examen a nivel nacional y luego entrevistas. Finalmente, los seleccionados pasan al curso de verano. Son 360 horas entre 14 y 17 cursos. Cada curso se evalúa semanalmente y, al final, hay un ranking con base en los resultados. A quienes tienen mejores resultados se les hace la invitación de participar en el staff del Banco Central", explica Castillo

El programa no busca repetir lo que ya se ve en las aulas universitarias. Por el contrario, busca ofrecer una experiencia formativa distinta, exigente y de alta calidad.

“Como beneficios, además de trabajar en el banco, también es aprender. El curso tiene una malla curricular actualizada. Traemos profesores del exterior que ofrecen cursos muy competitivos y muy nuevos. Hemos tenido profesores de la Universidad de Toulouse. Para los estudiantes, es una oportunidad de aprender, de mostrarse, de ver cuán competitivos son. Y esto ayuda como una forma de posicionamiento.”

Pero la experiencia no solo deja huella dentro del banco. También abre puertas fuera de él. Para los estudiantes que quedan entre los primeros puestos, se les ofrece la posibilidad de trabajar en el banco. Pero quienes quedan en los otros puestos también reciben réditos:

"Existe demanda de otras instituciones públicas y privadas porque saben que la formación de tres meses que se da en el banco es casi equivalente a una maestría. Finalmente, también es una oportunidad de hacer amigos para toda la vida, porque luego los profesionales que egresan del Curso de Verano van a cumplir distintos roles en el sector privado y público. Hay un espacio interesante para los chicos, para fomentar sus capacidades.”

Entre los egresados del curso figuran nombres importantes en el ámbito económico nacional: Roberto Abusada, Luis Carranza, Miguel Palomino, Waldo Mendoza, Hugo Perea y los ministros de Economía recientes.

Paul Castillo, Gerente General del Banco Central de Reserva del Perú recibió a RPP Noticias para explicar los beneficios del curso de verano para jóvenes economistas. | Fuente: RPP Noticias

Clausura del curso de verano por el presidente del BCRP, Julio Velarde, y el gerente general, Paul Castillo. | Fuente: BCRP

"Yo no habría salido de Ayacucho sin esta oportunidad": la historia de Waldo Mendoza y el Curso de Verano del BCRP

La historia de Waldo Mendoza, exministro de Economía, es un testimonio vivo del impacto que este curso puede tener. Nacido en Ayacucho, en una familia con recursos limitados, Mendoza jamás pensó que su camino lo llevaría a Lima. Pero en 1982 rindió el examen del Curso de Verano del BCRP. No solo ingresó: ocupó el primer lugar entre los estudiantes de provincias.

“Ese curso para mí ha sido decisivo. Yo vengo de una familia de cinco hermanos, padre policía subalterno, madre ama de casa. De tal forma que, para mí, era un sueño, era irrealizable pensar venir a estudiar a Lima. Se me presentó la oportunidad en 1982, di el examen de admisión para el Curso de Verano de 1983, logré ingresar y ocupé el primer puesto entre los estudiantes de provincias. Ese mérito se premiaba con una beca completa para una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), de tal forma que pude hacer la beca inesperada en la prestigiosa universidad. Desde ahí, el resto fue más sencillo. La puerta me la abrió el BCRP. Sin esa puerta no estaría conversando con RPP en este momento", dijo Mendoza para la elaboración de este informe.

Waldo Mendoza estudiaba en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Sus sueños, en ese entonces, no iban más allá de enseñar en su alma mater. Migrar a Lima era, simplemente, impensable.

“No pensaba emigrar de Ayacucho, por las condiciones de mi familia era imposible hacer esa emigración. El banco me brindó esa enorme oportunidad de poder estudiar en Lima, como es la PUCP. Hice la maestría, me fue muy bien, ocupé el primer puesto en la maestría. Luego me hice profesor en mi universidad, como había soñado. También me convocan de la PUCP para ser profesor y ahí empieza, en 1989, mi carrera como profesor universitario. Yo no habría salido de Ayacucho sin esta oportunidad que me brindó el Banco Central de Reserva del Perú.”

El ingreso no fue fácil. Su preparación académica de base, admite, era limitada, especialmente en macro y microeconomía.

“Me mencionaron que ingresé con las justas al Curso de Verano. Mi preparación era muy básica. La enseñanza de la macro y microeconomía en mi universidad no era muy fuerte. Así que el empeño personal fue apenas suficiente para ingresar, casi en los últimos lugares. Y ya entrando en el banco me di con la información de que había una gran brecha entre los estudiantes de Lima y de provincias.”

La experiencia del curso fue intensa, transformadora, incluso abrumadora al inicio, Mendoza señala que nunca en su vida había estudiado tanto como en el verano de 1983. "Ese curso del BCRP es un curso a nivel de maestría para estudiantes que aún están cursando el séptimo, octavo, noveno ciclo. Para los estudiantes de provincias fue un curso chocante, intimidante, pero nos fuimos acostumbrando poco a poco.”

Waldo Mendoza lanza un mensaje directo a los jóvenes de las regiones del Perú que, como él, sueñan con una oportunidad real de progreso: “Me dirijo a los estudiantes de Economía de provincias para decirles que hay un lugar en el Perú que les brinda una oportunidad para poder salir, progresar. Y para ello solo necesitan su propio esfuerzo. Postulen a ese curso, prepárense ampliamente, y van a ver que habrá una oportunidad. Y en una de esas se quedan trabajando en el BCR y serán los próximos funcionarios.”

Waldo Mendoza, exministro de economía, fue estudiante y profesor del curso de verano del BCRP. | Fuente: RPP Noticias

Universidades que concentran el mayor número de estudiantes que ingresan al BCRP tras el curso de verano. | Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

“No será un verano en la playa, será un verano que los marcará”: así prepara el BCRP a los jóvenes talentos

El curso es el inicio de una ruta profesional exigente pero bien acompañada. El banco apuesta por la formación continua, incluyendo maestrías, doctorados y cursos muy especializados para reforzar las capacidades del equipo. En la Gerencia Central de Estudios Económicos del BCRP, el 100% de los gerentes provienen del curso de verano.

Uno de los momentos más importantes de la capacitación es cuando los equipos deciden postular y estudiar una maestría o doctorado fuera, señala Paul Castillo, gerente del BCRP

"El banco promociona los estudios de los especialistas del banco en maestrías de Economía, Finanzas, Políticas Públicas. Y eso es lo que permite retroalimentar el proceso de aprendizaje. Cuando regresa alguien de estudiar doctorado, le pedimos que dicte el Curso de Verano, de tal manera que ese conocimiento que traen se pueda difundir en esos chicos que están tomando la posta.”

Para el banco, el aprendizaje técnico va de la mano con la vocación de servicio. Cada vez que seles da la bienvenida a los nuevos estudiantes, se les resalta que el banco les ofrece no solamente una oportunidad para crecer profesionalmente, sino para ofrecer un servicio al país. Y es que el ingreso al BCRP no es casual. Requiere talento, dedicación y competencia constante.

“Desde que pensamos en entrar al BCR, tenemos claro que la única forma es competir y destacar. Y esa es la forma de seguir avanzando en el banco y en la institución. Partiendo de eso, uno tiene las cosas más fáciles.”, señala Castillo.

Finalmente, Paul Castillo concluye con un mensaje directo a las nuevas generaciones:

"La posibilidad de poder servir al país siempre es algo que motiva a todos los profesionales. A los jóvenes, que se animen y se preparen para los retos. Los que tiene cualquier país no son fáciles, pero en la medida que trabajemos duro, los enfrentaremos de manera satisfactoria. Será un verano diferente, no en la playa, pero será un verano que los marcará en sus vidas. Uno aprende mucho.”

Pueden encontrar más información sobre el curso de verano del BCRP en su portal web www.bcrp.gob.pe