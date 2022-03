Indeci advirtió de peligros en Retamas en noviembre 2021 | Fuente: RPP

Hace cuatro meses, en noviembre del 2021, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advirtió en un informe sobre el peligro en el que se encontraba la localidad de Retamas, ubicada en el distrito de Parcoy, provincia liberteña de Pataz.

Este 15 de marzo, un deslizamiento del cerro Retamas dejó entre 60 y 80 casas sepultadas bajo tierra y por el momento no se tiene una cifra exacta de los desaparecidos o víctimas de esta tragedia.

Reubicar a toda Retamas

El documento del Indeci indica que el origen de los derrumbes no se debe a la actividad minera en la zona, sino porque el poblado se ubica cerca del río Retamas.

“Tenemos pobladores que están viviendo en la franja marginal y no es que la actual gestión local no les haya dado las condiciones para vivir en otro lugar, son gente que tiene más de 30 años viviendo en estas circunstancias”, afirmó para Andina el gerente municipal de Parcoy, Miguel Sánchez Lázaro en ese momento.



Sánchez Lázaro sostuvo que por este motivo la comuna distrital no expide licencias de construcción ni de funcionamiento para Retamas porque está mal ubicado.

“Cada año, en época de lluvias, vienen a la municipalidad pidiendo ayuda porque cede el terreno, hay deslizamientos, huaicos, justamente ayer ha llovido toda la noche. Es un problema que no podemos solucionar como gobierno local ahora. Tenemos que reubicarlos”, aseveró.



Sin embargo, el funcionario advirtió que esto no era una tarea fácil, “porque por el mismo tema minero, la gente se asienta sobre los cerros, Retamas ya no tiene dónde crecer y acá se divide por comunidades campesinas por el mismo tema de la actividad minera, y una no va a cederle a otra su terreno. Es un tema complejo. Nosotros tenemos toda la intención de reubicarlos pero ellos ya están asentados, tienen una actividad económica y la minería está allí, va a haber oposición de la población”, advirtió.

Retamas es un pueblo minero que se levantó alrededor de los socavones desde hace casi un siglo, viven más de 3,000 personas y allí los dueños de casas alquilan habitaciones a familias, por lo que en una casa (de hasta 4 pisos) pueden haber 10 familias de 1 a 4 personas cada una.













