Mientras continúan los trabajos de remoción de escombros en el centro poblado de Retamas, distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad, a cargo de las brigadas de intervención rápidas de las Fuerzas Armadas, las historias y testimonios de decenas de sobrevivientes siguen apareciendo.

Personas que estuvieorn cerca de la muerte y que se salvaron de ser afectados por los derrumbes. Es el caso del señor Jesús Risco García, quien contó que salió desnudo de su vivienda para poder salvarse cuando ocurría el derrumbe.

“Yo estaba en mi casa, pero he salido desnudo. Cuando veo que todas las piedras llegaron a mi casa... Salí a abrir la puerta y no se veía nada. He salido como he podido, desnudo”, contó.

Risco contó que no perdió familiares y que hasta ahora solo ha podido recuperar frazadas y colchones de su vivienda.

“Mi casa quedó destruida. Solo algunas cosas voy a recuperar, la casa ya no. He podido sacar mis colchones y ropita que he recuperado ayer (miércoles). Unas frazadas también que he llevado a un cuarto donde he alquilado. Espero que me apoyen”, manifestó.

Por su parte, el jefe de Intervenciones rápidas del Batallón de Infantería motorizada n° 23 del Ejército, mayor de Infantería Roger Buendía Lima, contó que sus pertenencias están siendo trasladadas hasta los albergues habilitadas por las autoridades de Defensa Civil.

“Colchones, sobre todo, estamos recuperando para que pasen la noche en los albergues. En esta oportunidad hemos venido con 50 efectivos de Huamachuco del Batallón de Infantería para brindar nuestro apoyo a la población”, precisó.

