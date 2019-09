Patricia del Río y Fernando Carvallo | Fuente: RPP

Los periodistas Patricia del Río y Fernando Carvallo de RPP Noticias son los más influyentes de la radio, según la última encuesta de Ipsos Perú y la revista Semana Económica.



Del Río ocupa este lugar con un 69%, mientras Carvallo tiene un 30% de acuerdo a la XXXIX Encuesta del Poder. Este es el tercer año consecutivo que Patricia Del Río es considerada la periodista más influyente en radio.

Patricia del Río conduce todas las mañanas junto a Ricardo Gómez el programa La Rotativa del Aire (5:00 am a 8:00 am). Luego junto a Fernando Carvallo participa en la conducción de Ampliación de Noticias (8:00 am a 10:00 am). También realiza entrevistas a diversos personajes en ¿Quién tiene la razón? (7:00 pm a 8:00 pm) y presenta todos los domingos Letras en el tiempo (12:00 pm a 13:00 pm).

Asimismo, el periodista Fernando Carvallo escaló una posición y se ubicó en el segundo lugar como el periodista más influyente en radio. Él conduce de lunes a viernes, junto a Patricia del Río y Ricardo Gómez, el programa Ampliación de Noticias. Además, conduce Enfoque de los sábados (9:00 am a 10:00 am).

El sondeo de Ipsos Perú, por encargo de Semana Económica, se realizó a 257 personas bajo la técnica "encuesta online auto administradas", entre el 07 y el 19 de agosto del 2019.