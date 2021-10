"Siento que llevamos varias semanas en pecharse mutuamente, mostrarse los dientes", dijo en referencia al Ejecutivo y el Congreso. | Fuente: Pata amarilla

Esta mañana, en diálogo con la Rotativa del Aire, la politóloga y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Paula Távara, habló sobre las constantes contradicciones y problemas de coordinación que existen entre los miembros del Gabinete Ministerial.

“Se trata en realidad de fuerzas que, a pesar de componer el gabinete, no necesariamente coordinan ni coinciden en sus posturas. Yo lo que veo es que hay como una competencia interna en el Gabinete que el presidente permite, para ver cuáles son las posturas que finalmente triunfan, por decirlo así. Siempre ha habido discrepancias en los gabinetes, puede ser, pero normalmente son al interior, en aquella reunión de los miércoles ellos tendrán las confrontaciones que correspondan y, para afuera, hay una política de gobierno y un conjunto de decisiones”, explicó.

En este sentido, Távara agregó que existe un problema de coordinación, no solo con respecto al tema de la cuestión de confianza para con el ministro de Trabajo Iber Maraví, sino también en el caso del gas de Camisea.

“Nos damos cuenta que hay quienes disparan solos dentro del Gabinete y que esto tiene un origen más profundo que el ‘no nos hemos podido reunir, o estamos muy ocupados para dialogar determinados temas’. (…) Esto tiene un origen que está en el centro de la conformación misma del gabinete, que es que provienen de distintos sectores”, agregó.

POSTURAS DISTANTES

Para la especialista, los miembros del gabinete no coordinan ni coinciden en sus posturas.

“Tenemos un grupo, que queda claro a partir de los chats, que es un grupo más partidario, extremo, que es el de Perú Libre, con el premier Bellido a la cabeza y luego tienes al grupo de aquellos que vienen del magisterio, más cercanos al presidente y que, tal vez por ello, tendrán un nivel de lealtad mayor, como estamos viendo ahora a raíz de la cuestión de confianza por un ministro en particular. Tienes a un grupo de aliados moderados, donde está también, por ejemplo, el ministro de Justicia Aníbal Torres. Y luego, a otros actores que, si bien pertenecen de alguna forma, no terminan de ubicarse o de tener mayor injerencia en lo que esté pasando en la práctica. Creo que podemos ver algunos liderazgos específicos de moderación, radicalidad, de aliados que van como discutiendo, donde creo que puede haber una discusión entre lo político ideológico y lo político de gestión, que es comprender que para gobernar el país no puedes estar solamente defendiendo un discurso”, comentó.

Las “amenazas”, no obstante, no solo vienen por parte del Ejecutivo. Távara criticó las recientes declaraciones de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. “Acá queremos la verdad y queremos trabajar con el Ejecutivo. Si el Ejecutivo no quiere trabajar con nosotros, esa es otra cosa”, dijo este martes.

“Veo sumas dificultades de diálogo, constantes amenazas; las palabras de ayer de la presidenta del Congreso pueden ser calificadas claramente como una amenaza aunque vengan juntas con que ellos quieren dialogar y trabajar para el país, pero que son los del otro lado los que no quieren dialogar con nosotros. Esto muestra que el lenguaje es bastante confrontaciones. Esto va a llegar a un choque de trenes. En ambos espacios, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo no alcanzan a haber todavía las suficientes coordinaciones que lleven a que estas amenazas se puedan convertir en la práctica en un ejercicio real o de la confianza o del intento de vacancia”, finalizó.

