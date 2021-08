Ministros solicitarán el voto de confianza. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

La politóloga Paula Távara consideró que el Gabinete Ministerial que lidera Guido Bellido podría recibir el voto de confianza del Congreso de la República con muy poco margen y adelantó que lo que podría ocurrir es que, luego de superado este episodio, se inicie una serie de censuras o interpelaciones a los ministros cuestionados.

"Vamos a salir de un proceso de confianza en el que, de todas maneras, todos salen golpeados y lo que sí esperaría es que luego de esto podamos empezar a avanzar a los temas de gestión del Estado que son tan necesarios a puertas de una tercera ola", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, estimó que uno de los escenarios posibles, el más complicado, es que el Gabinete Ministerial reciba la confianza "holgadamente"; otro, menos probable, es que se niegue la confianza; y el más posible, según su análisis, es que reciba el respaldo del Parlamento "por muy poca diferencia".

"De modo que sería un 'pase usted, señor Bellido, pero no lo respaldamos' y a partir de ahí seguramente lo que tengamos es un conjunto de interpelaciones a los ministros que están más cuestionados, de modo que es como un 'pase, pero no crea que no vamos a tomar acción o que es un cheque en blanco'", indicó.

"Yo diría que en los últimos días, a raíz de estos conflictos que surgieron (sobre el cambio de ministros), creo que hasta hace un par de días hubiera afirmado con más contundencia que íbamos a tener un voto de confianza por poquito y seguramente en el inmediato, incluso quizás hoy mismo, algunas remociones de ministros, pero creo que ahora el escenario es un poco más incierto que hace unos días", agregó.

La especialista también opinó que el reciente traslado de Vladimiro Montesinos al penal Ancón II podría buscar de parte del Gobierno un mensaje de refuerzo a la lucha contra la corrupción en vísperas de la presentación del Gabinete ante el Congreso; no obstante, advirtió que esta medida ha sido percibida por algunos sectores como un chantaje o venganza.

"No hay un contexto de credibilidad o confianza establecida férreamente con el presidente y su Gabinete. El tema estará muy presente y cuando esto vaya a cobrar peso, quizás más que adentro del Congreso, a la ciudadanía, porque esta no deja de ser la primera vez que el presidente Castillo, a través de Bellido, va a tener un ingreso más de gestión", mencionó.

Gabinete Bellido se presenta ante el Pleno

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, acompañado de los demás integrantes del equipo ministerial, se presentará este jueves 26 de agosto ante el Pleno del Congreso para exponer y debatir la política general de Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión.

Al término de esta exposición, el titular de la PCM solicitará a la representación parlamentaria la cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros en su conjunto.

Conforme al artículo 130 de la Constitución Política del Estado, la presentación del gabinete ministerial se realiza dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 55 del Reglamento Interno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros puede hacer uso de la palabra hasta por sesenta minutos y cada uno de los ministros por un tiempo no mayor a quince minutos.

Además, los congresistas intervendrán por grupos parlamentarios o en forma individual, según las reglas especiales que acuerde el Consejo Directivo.

Para contestar, el titular de la PCM contará con un período ilimitado de tiempo dentro de lo razonable, en tanto que los ministros podrán intervenir utilizando el tiempo que les concede la Mesa Directiva.

Asimismo, los ministros pueden conceder interrupciones por no más de dos minutos, previa autorización de la Mesa Directiva. Si la cuestión de confianza que plantea el presidente del Consejo de Ministros le es rehusada, se produce la crisis total del gabinete.

