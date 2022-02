La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ximena Pinto, habló con el programa Nada está dicho de RPP Noticias y acusó al al titular del Gabinete, Aníbal Torres, de utilizar la publicidad estatal con fines políticos.

Según la funcionaria, viene trabajando con la cabeza de la PCM desde que este asumió el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, después, asumió la Secretaría de Comunicación Social, que es "la oficina que maneja las campañas publicitarias".

Ximena Pinto afirmó que solía ser "la persona de confianza de Aníbal Torres en los temas vinculados a comunicaciones". Hasta que, el pasado jueves, le solicitó al premier acelerar la firma de la resolución que daba inicio ala primera campaña de publicidad vinculada al inicio de año escolar.

"Dado que el monto es alto, [el premier] quería saber con qué medios se iba a contratar. Le expliqué que para contratar a los medios se elige una central de medios, que hace un estudio y, de acuerdo a la audiencia, te dice cuáles son los que deberías contratar, de acuerdo a tu campaña", explicó.

Distribución de publicidad

Así, Ximena Pinto afirmó que debían priorizar "televisión y radio que tengan alcance en Lima". "El premier quería que sea en regiones. Entonces dijo: 'No importa Lima'. Llegó al punto de decirme que tenía que sacar al Grupo El Comercio de esa distribución de publicidad", indicó.

Según la funcionaria, pese a que ofreció explicaciones técnicas, Torres la acusó de trabajar para dicho grupo de medios de comunicación. "Fue tantas veces que repitió [eso] que me enojé y le dije: 'no puedo permitir que me acuse de corrupta'", relató.

"Creo que el doctor Aníbal Torres pierde la paciencia muy rápido, es bastante intolerante y muchas veces cuando quiere imponer ideas no escucha explicaciones y tiende a arrinconarte de esa forma", agregó.

Fue en ese momento que el jefe del Consejo de Ministros, de acuerdo con el testimonio, "retiró lo dicho" y "lo dejó ahí".

Aníbal Torres fue acusado de manejo irregular de publicidad estatal por exfuncionario de la PCM. | Fuente: RPP

Conversación con los asesores

Ximena Pinto continuó relatando que el pasado lunes volvió a tocar el tema de la publicidad estatal con Aníbal Torres, pero este le dijo que la decisión no dependía de él. Por ello, la funcionaria se acercó a conversar "con los asesores del presidente", específicamente con Franco Pomalaya Neyra, asistente de comunicaciones del Despacho Presidencial.

Él "entendió bien la explicación, que había una necesidad de que el canal tenga publicidad, que no se le podía quitar. Ese día [lunes] en la noche, me llamaron para decirme que habían explicado al presidente y que yo prepare una propuesta para ver técnicamente cuál era el porcentaje que se le debía dar a este grupo".

Sin embargo, este miércoles, Pinto señaló que Aníbal Torres le dijo: "Señora, deje de hablar en otro lado que usted quiere beneficiar a un grupo de empresas de medios. Andan diciendo que usted quiere beneficiar a un grupo". Y luego agregó: "Cero al Grupo El Comercio, no se le da y punto".

Frente a esa presión, la secretaria de Comunicación Social de la PCM decidió dar un paso al costado. "Es increíble que una relación laboral que hemos tenido durante este tiempo se termine porque quieren utilizar publicidad del Estado, que es dinero de todos los peruanos, con fines políticos", indicó.

"Sus odios y venganzas políticas lo llevan justamente a querer desaparecer a los medios más vistos, todo porque pertenecen al grupo que los ataca más", añadió.

"Todo es cuota"

Por otro lado, Ximena Pinto también aseveró que actualmente otros directores de comunicación del Estado vienen siendo "chantajeados para quedarse o irse si no aceptan algunas presiones".

Asimismo, denunció que en el actual Gobierno del presidente Pedro Castillo los ministerios vienen siendo copados funcionarios de "pésima" calidad. "Todo lo que avanzamos en los gobiernos pasados, que sin duda hubo corrupción, también conozco a las instituciones y los funcionarios que habían. Todo es cuota. Es un desmadre y eso duele".

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Hay un riesgo de prematuridad asociada a una alta mortalidad de los niños, la niña culminará su crecimiento y no crecerá más, habrá un problema de desnutrición y con el problema de la anemia que es tan severo en el país, lo más probable es que no pueda desarrollarse en el colegio y no tenga la capacidad de tomar buenas decisiones, así lo reveló el doctor Napoleón Paredes, médico obstetra, especialista en terapia hormonal. Alertó que los casos de embarazo en adolescentes en la zona rural es casi el doble que en la zona urbana y en la selva es el doble que el promedio nacional, eso se debe a que las niñas están en un hacinamiento y muy expensas al abuso sexual y en la amazonia al tema cultural.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.