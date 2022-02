Aníbal Torres explicó que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establecerán los parámetros y lugares donde se prohibirá que dos personas puedan ir en una moto. | Fuente: Andina

El titular del Gabinete, Aníbal Torres, aclaró este miércoles que por el momento "no hay ninguna norma" que prohíba que dos personas viajen en una moto a nivel nacional.



Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Aníbal Torres señaló que había una mala información sosteniendo que el Gobierno presentó un proyecto de ley para prohibir que en las motos viajen dos personas en todo el país.

"Hay ciertos parámetros, hay ciertas reglas para la prohibición de pasajeros en las motos, que la moto sea solamente con el conductor. De manera que eso está claro. No hay ninguna norma que tenga que regir a nivel nacional diciendo que no se conducirán pasajeros en las motos. Eso no hay", dijo.

De acuerdo a realidad social y con excepciones

Aníbal Torres explicó que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establecerán los parámetros y lugares donde se prohibirá que dos personas puedan ir en una moto.

"Las razones las conocemos todos los peruanos: es que a través de este instrumento se están cometiendo gran cantidad de delitos en Lima. De manera que es eso. No vamos a expedir una norma que van en contra de aquellos ciudadanos y en aquellos lugares donde la moto es el único sustento por ejemplo. Nosotros lo hacemos de acuerdo a la realidad social, no vamos a afectar por afectar", dijo.



Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros sostuvo que cuando se establezca los parámetros para el viaje de dos personas en moto, habrá excepciones como la Policía Nacional o periodistas.

"Solo quiero aclarar que no hay prohibición de trasladarse (dos personas) en moto a nivel nacional, no la hay. Excepciones tienen que haber, por ejemplo como la Policía que tiene que trasladarse en moto, excepciones que soliciten ustedes (la prensa), que se van a trasladarse en moto. Claro que allí se tendrán que tomar otras medidas administrativas, sobre el casco por ejemplo que no debe ser oscuro, sino transparente; sobre la placa de la moto que debe ir e un lugar visible. Son medidas administrativas que se tienen que tomar, pero todas conjuntamente a combatir la inseguridad ciudadana", expresó Aníbal Torres.



