Para el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, el mensaje a la Nación del presidente Pedro Castillo no trajo novedades en términos de seguridad ciudadana. "La única sorpresa que he visto es la de Castillo, pero no la de Pedro sino la de Carlos, el Arzobispo de Lima, que le ha pedido que haga un gesto de desprendimiento así como hubo hace 200 años", bromeó el exjefe del Inpe.