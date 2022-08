Gino Costa fue ministro del Interior durante el Gobierno de Alejandro Toledo | Fuente: RPP

El presidente Pedro Castillo no se aleja del ojo de la tormenta y en los últimos días ha dado que hablar nuevamente, ya que ha cambiado a altos miembros de la Policía Nacional del Perú y todo apunta a Harvey Colchado como el gran objetivo a eliminar. Esto ha generado polémica en la esfera política del país.

RPP Noticias conversó con Gino Costa acerca de la situación del Jefe de Estado y sus últimas acciones con la institución policial. El excongresista fue muy duro con el mandatario y dejó en claro que se trata de un evidente caso de obstaculización de la justicia y exhortó a que renuncie.

Harvey Colchado y su equipo en la mira

“Son un paso más en el esfuerzo del presidente de la República por interferir la acción de la justicia. Se trata de contar con un alto mando que se absolutamente funcional a la estrategia del presidente de defenderse de las investigaciones y echárselas abajo”, sostuvo.

Asimismo, recordó el rol vital que cumple la PNP con el equipo especial liderada por el coronel Colchado, quien a la vez trabaja en coordinación con el Ministerio Público. Sin embargo, Gino Costa recalcó que Castillo desea desaparecer este grupo y colocar solamente a gente de confianza.

“El presidente hace rato quiere que Colchado no dirija ese equipo policial, quiere uno dócil, que no lo investigue, que no trabaje adecuadamente con el Ministerio Público y que lo saque bien librado de la situación tan difícil en la se encuentra. Es el paso más escandaloso que ha optado el presidente hasta ahora", añadió.

Harvey Colchado ha sido la cabeza de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) | Fuente: Andina

Pedro Castillo y sus maniobras

Sobre las acciones del mandatario, el exministro del Interior señaló que lo que está haciendo Castillo es “tirarse abajo las investigaciones” y está usando todo su poder para intentar conseguirlo

"Frenar, obstruir y encubrir, pero a mí me gusta más la palabra 'tirarse abajo las investigaciones'. Difícil en este momento, pero todavía falta detener al exministro Silva, el señor está brindando declaraciones. Está jugando con fuego porque es primera vez que un presidente en el ejercicio de sus funciones está siendo investigado.”, agregó.

“Y es también primera vez que en el curso de esas investigaciones el presidente está abusando de su poder para impedir que se lo investigue. Tratando de entorpecer y tirarse abajo las investigaciones”, sostuvo Gino Costa, quien manifestó que estará atento a lo que hará la Fiscalía frente a “la estrategia de obstrucción y encubrimiento de la justicia”.

El objetivo siempre fue el mismo

Gino Costa señaló que la voluntad del presidente Pedro Castillo siempre fue debilitar a la institución policial, para que pueda manejarla a su antojo y que no tenga la suficiente capacidad de enfrentar la corrupción y el crimen organizado; así como para que no lo investiguen ni cuestionen.

“El propósito ese ese, tener una policía dócil. Casi logró eso con el oficial Gallardo, que fue el segundo comandante general de la PNP, pero Avellino Guillén era el ministro del Interior y él dijo que "lo que está ocurriendo acá es muy grave". Al final se fueron los dos, pero han pasado los meses y Gallardo es el asesor principal del ministro del Interior. Él es el que está ejecutando todo esto. Ha regresado, tiene mucho poder en la sombra y sigue maquinando para darle al presidente lo que quiere, que es una policía sometida”, declaró.

El exligislador recordó que en lo que va de la gestión de Castillo hubo 7 ministros y 5 comandantes generales de la Policía y que, a pesar de lo complicado que es el sector del Interior, nunca tuvo tantos problemas de la misma magnitud.

“No hubo cambios digitados con nombres y apellidos para salvar al presidente de las investigaciones que llega a cabo la PNP con el Ministerio Público. Por eso, es el caso más grave de interferencia en el que ha incurrido el presidente hasta ahora", subrayó.

Durante la gestión del presidente Pedro Castillo como presidente del Perú hubo 7 ministros del Interior | Fuente: RPP

Ejecutivo y Legislativo están igual

Por último, criticó duramente al Congreso por no tomar acciones al respecto del Jefe de Estado y dijo que los parlamentarios solo quieren sobrevivir en el poder. También hizo eco de las múltiples instituciones de la sociedad civil que han pedido que Pedro Castillo renuncia a la presidencia.

“Por eso, el único camino que nos queda frente a estos hechos desvergonzados de evidente interferencia de obstrucción es que la ciudadanía articule, se movilice y exija al Ejecutivo y al Congreso que den un paso al costado y salgamos ordenadamente de esta profunda crisis política, donde tenemos un Gobierno que utiliza todos los recursos del poder no para cuidar a la ciudadanía, sino para cuidar al presidente de la República y avancen las investigaciones contra él", finalizó.