Pedro Castillo llegó a hospital de Chiclayo para ofrecer apoyo a familia de menor víctima de violación

Presidente Castillo llegó al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo

El presidente Pedro Castillo estuvo esta mañana en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, para expresar su solidaridad a los padres de la menor que fue víctima de una violación. En diálogo con RPP Noticias, el padre de la víctima comentó que conversaron con el jefe de Estado por un espacio de 5 minutos en el que el mandatario les expresó su apoyo.

"Nos vino a dar su apoyo y nos dijo que iba a acelerar los trámites legales para que esa persona pague lo que se merece. Ha sido algo muy corto (el diálogo), pero nos aconsejó", indicó.

El padre de la menor también indicó que la ministra de la Mujer también conversó con ellos para ofrecerles apoyo psicológico. Al respecto, el padre de familia pidió a los representantes del Poder Ejecutivo que "el apoyo no quede solo en palabras, sino en hechos".

"Que cumplan con lo que están diciendo y que no sea solamente un mes o dos meses porque esto es un trámite largo. Que no me abandonen de acá a un o dos meses, sino que cumplan con sus palabras. Que el Congreso de una vez cambie las leyes para que a ninguna niña vuelva a pasar lo que me pasó a mi bebé", indicó.

Prisión preventiva para hombre acusado de rapto y violación

El Poder Judicial de Lambayeque dictó nueve meses de prisión preventiva para Juan Antonio Enríquez García investigado por haber abusado sexualmente y secuestrado a una niña de tres años.

La medida coercitiva fue dictada por la jueza María Vasquez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Justicia de Atusparías, en el distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo.

El pedido fue sustentado, en audiencia virtual, por el fiscal provincial Martín Muñoz Basauri, representante de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de José Leonardo Ortiz, quien acreditó la presunción de los delitos de violación sexual de menor de edad y secuestro agravado.



La defensa legal de la familia, el abogado Tito Estevez Torres, dijo que el Ministerio Público presentó elementos de convicción contundentes para lograr que este pedido sea declarado como fundado.

"El imputado aceptó los hechos. Esa versión es válida porque fue prestada en presencia del representante del Ministerio Público y de su abogado. Reconoció los hechos, eso es contundente", dijo.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: