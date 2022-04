La eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en espacios abiertos entrará en vigencia el 1 de mayo.

El exviceministro de Salud Percy Minaya señaló que el uso opcional de la mascarilla en espacios abiertos es una medida "racional" teniendo en cuenta el escenario epidemiológico favorable en que se encuentra el país, pero subrayó que se deben mantener los cuidados.

"Si bien uno puede quitarse la mascarilla en lugares abiertos, se trata de que no haya público alrededor, que no hayan otras personas por lo menos a dos metros de distancia. No es que vaya al jirón de la Unión, a Gamarra o el Mercado Central, que son ambientes libres, pero están llenos de gente. Si hay mucho contacto, sigo teniendo el mismo nivel de riesgo que si estuviera en un lugar cerrado", acotó en diálogo con RPP.

Esta medida, apuntó, se basa en que el país ha tocado el fondo de la tercera ola: el promedio de fallecidos es de 11 por día a nivel nacional, nueve regiones ya no tienen pacientes COVID-19 en UCI y la tasa de infecciones se ha reducido notablemente.

El exfuncionario destacó ello y remarcó que "todas las decisiones deben ser acompañadas de un plan de seguimiento", por lo que al Ministerio de Salud le corresponde "seguir tomando muestras para ver si incrementa el número de contagios".

Recomendaciones

En tanto, recomendó a los ciudadanos llevar consigo siempre una mascarilla KN95 o doble mascarilla pues "no solamente vamos a salir al aire libre, con toda seguridad vamos a entrar a tiendas, restaurantes, etcétera", donde la obligación de usar tapabocas sigue vigente.

Al momento de salir sin cubrebocas, el especialista advierte: "tenga el cuidado de no estar tan cerca de las personas, dos metros es lo mínimo que se recomienda, si es más, mejor".

"Si tiene necesidad de acercarse a alguien, póngase la mascarilla, no es una recomendación vana porque seguimos teniendo en el mundo la circulación de variantes diferentes que van a ingresar en su momento al país y van a hacer que se incremente nuevamente los casos", enfatizó.

¿Dónde y desde cuándo será opcional la mascarilla?

Cabe anotar que el uso opcional de la mascarilla en lugares abiertos solo aplicará en cuatro regiones del país, debido a que estas cumplen con los dos requisitos que las autoridades sanitarias han establecido para abolir su obligatoriedad.

Los criterios son haber alcanzado más del 80 % de aplicación de la tercera dosis en mayores de 60 años y más del 80 % de la segunda dosis en mayores de 12 años.

Hasta el momento, las zonas del país donde se cumplen ambas condiciones son Lima Metropolitana, Lima Provincias, Callao, Ica y Áncash.

Esta medida entrará en vigencia, mediante decreto supremo publicado en el diario El Peruano, el próximo domingo 1 de mayo.