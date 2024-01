Peruano denuncia que pasó semanas en prisión después de que el FBI lo acusara erróneamente por pedofilia

El ingeniero informático Eddie Manuel Núñez Santos (33) pensó que el 26 de setiembre del 2023 sería un día como cualquier otro, sin imaginar que un grupo de agentes de la Policía Internacional (Interpol) irrumpiría en su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), para arrestarlo por delitos que -asegura- nunca cometió.

Núñez Santos, su esposa y su hijo de nueve años quedaron perplejos al conocer que el joven era acusado por la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), de extorsionar a menores de edad en EE.UU. y por tentativa de receptación de pornografía infantil.

También fue sindicado de realizar decenas de amenazas de bomba contra escuelas, sinagogas y diversos edificios públicos estadounidense; y de chantajear a menores en ese país para que le envíen imágenes sexuales.

“Mi pareja y yo nos miramos, diciéndonos ‘esto tiene que ser un tremendo error’, pero los policías me dijeron que no hiciera las cosas más difíciles y me marché con ellos”, relató a BBC Mundo.

Y es que, el 22 de setiembre pasado, la justicia estadounidense había activado la notificación roja de Interpol y requerido a la Policía Nacional del Perú (PNP) la captura del peruano para extraditarlo a Estados Unidos.

La exposición ante la prensa

El hombre manejaba un negocio de desarrollo web que ofrecía los servicios de correos electrónicos a sus clientes, entre los que figuraban desde agentes inmobiliarios hasta comerciantes en línea.

De acuerdo con su relato, los agentes del FBI creyeron erróneamente que los correos emitidos por su negocio los había enviado él mismo, en vez de algunos de sus clientes cuyas cuentas podían haber sido hackeadas.

“Estaba convencido de que todo se aclararía rápido, así que le pedí a mi pareja que entregara mi computador y mi celular a la Policía […]. Podían revisar y ver que allí no había nada relacionado con bombas ni menores de edad”, aseveró.

Aunque insistía en su inocencia y alegaba que todo era un error, Eddie fue trasladado a la comisaría de Surco -en donde se encuentra la Oficina Central Nacional de Interpol en Perú-, donde se conoció que el FBI también le atribuía el seudónimo de ‘Lucas’.

‘Lucas’, según el FBI, es un sospechoso de enviar correos electrónicos con amenazas de bomba a centros educativos y religiosos, así como a aeropuertos y centros comerciales en los estados de Nueva York, Pensilvania, Connecticut, Arizona y Alaska. Todo porque, según las investigaciones, unas adolescentes se negaron a enviarle contenido.

Según lo relatado por Eddie a BBC Mundo, el jefe de la Interpol Lima, coronel Aldo Ávila Novoa, le dijo que no sería expuesto a los medios de comunicación. La realidad fue otra.

Horas más tarde, el ingeniero fue exhibido en marrocas ante la prensa nacional. Titulares como Interpol detuvo a peruano buscado en EE.UU. por tentativa de pornografía infantil, Atrapan a pedófilo peruano buscado en EE.UU., entre otros, comenzaron a circular en los medios peruanos.

“Me pusieron un chaleco que decía ‘detenido’ y me hicieron salir por un pasadizo. Afuera me estaban esperando las cámaras de TV. Yo me sentía muy mal. Los medios captaron mis imágenes y luego el coronel Aldo Ávila brindó unas declaraciones a los medios en los que distorsionó la realidad y dio por sentado que yo era culpable”.

Y sí, en declaraciones a los medios de comunicación, Aldo Ávila detalló que, según las autoridades estadounidenses, el sujeto registra más de 200 amenazas.

“Ha causado pánicos en algunos colegios y servicios público en los Estados Unidos, que han tenido que parar”, relató el jefe de Interpol Lima.

Más de 30 días en prisión

Eddie Núñez pasó la noche en un calabozo y, posteriormente, compareció ante un juez que ordenó su ingreso a prisión hasta que se resolviera la extradición a Estados Unidos.

El 2 de octubre del 2023 fue internado en el penal Castro Castro, en San Juan de Lurigancho (SJL). El hombre estuvo 38 días tras las rejas, bajo “condiciones lamentables” que “no cumplían con los mínimos estándares”.

El también diseñador de sitios web recuperó su libertad el 9 de noviembre, después de que un juzgado lo dispusiera así, porque la Embajada de Estados Unidos había comunicado -a través de una nota diplomática- que retiraba los cargos, según revela BBC.

Resulta que mientras Eddie estuvo preso, ‘Lucas’ continuaba enviando correos amenazantes en Estados Unidos.

Después de reencontrarse con su familia, Eddie se encontró con la cobertura mediática de su caso en televisión y webs.

El Departamento de Justicia de EE.UU. detalló a BBC que eliminó la nota de prensa que informaba sobre la detención; sin embargo, se limitó a dar más detalles. El FBI también evitó hablar del tema.

Por su parte, el jefe de la Interpol Lima, Aldo Ávila, dijo: “Nosotros nos limitamos a dar la información que nos remite Interpol”.

Núñez Santos está libre, pero siente que su vida no es igual, pues – cuenta – muchos clientes lo evitan después de su exposición mediática.

“Me siento indignado, porque a día de hoy, después de todo lo que he pasado, nadie me ha dado ninguna explicación”.

El joven padre de familia reveló a BBC que se está asesorando con un abogado para iniciar acciones legales por su arresto.