Es falso que Pedro Castillo “esté regalando zapatillas” con su nombre | Fuente: PerúCheck

En las redes sociales Facebook y Twitter se difundieron fotografías de zapatillas con el nombre del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, que, de acuerdo a los cibernautas autores de estas publicaciones, está “regalando” para ganar votos.

Sin embargo, esa información es falsa.

El fabricante de estos productos es Aníbal Hugo Cisneros Calderón, empresario piurano que, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) se dedica a la venta de productos textiles y calzados desde 1992.

Asimismo, según la plataforma Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Cisneros Calderón postuló sin éxito en 2002 y 2010 a la Municipalidad Provincial de Piura. Además, desde 2017 está afiliado a Renacimiento Unido Nacional (RUNA), partido con el que intentó llegar al Congreso en estas elecciones.

En diálogo con La República, el empresario piurano señaló que elaboró sin fines de lucro 20 pares de zapatillas de gamuza con el nombre de Pedro Castillo. Sus cajas están diseñadas con el nombre, logo y colores de Perú Libre.

“Son una muestra. No son ni vendidas ni regaladas. Es mi motivación personal”, sostuvo.

Asimismo, consultado por la existencia de vínculos con el postulante a la presidencia de la República, Cisneros mencionó que no lo conoce y que no es la primera vez que elabora calzados con la temática de algún candidato o personaje político, ya que antes realizó el mismo trabajo con los nombres de Antauro Humala y Ciro Gálvez.

“Esta vez lo he hecho para Pedro Castillo. Esta es una horma exclusiva que le hemos hecho. Aquí dice ‘Piura avanza hacia la industrialización’. No conozco al candidato. Espero que gane. (Soy) simpatizante como cualquier peruano. Nada más. Me están pidiendo para comprar, pero yo lo he hecho en apoyo para promocionar al candidato”, agregó el empresario.

PerúCheck intentó comunicarse con el equipo de prensa de Pedro Castillo. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, desde el partido no emitieron respuesta.

Conclusión

Es falso que el candidato presidencial Pedro Castillo esté “regalando zapatillas” con su nombre para ganar votos. Calzados viralizados fueron elaborados por el empresario piurano Aníbal Cisneros, quien declaró que ese trabajo fue sin fines de lucro.

Verificación hecha por Víctor Cervantes del diario La República para PerúCheck.