Piura: madre pide apoyo económico para realizar resonancia magnética a su hija de un año

Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa | Fuente: Andina

La señora Rossmery Quispe se comunicó con Rotafono de RPP Noticias para pedir apoyo económico y así continuar con los análisis médicos que necesita su hija de apenas un año y dos meses, ya que el Ministerio de Salud (Minsa) no lo cubre.

La pequeña, nacida en julio del año pasado, ha sido diagnostica con enterocolitis necrotizante, una enfermedad que le impide excretar.

"Desde que nació está enfermita, su primera deposición fue con sangre y se quedó hospitalizada por 10 días. El diagnostico fue enterocolitis necrotizante. Le dieron de alta y en octubre (del año pasado) presentó vómito y diarreas", contó la señora Quispe.

Debido a ello, la pequeña fue operada y le realizaron una colostomía para que pueda hacer sus deposiciones a través de una bolsa externa.

Lamentablemente, su situación empeoró ya que ahora le menor sufre de convulsiones diarias, por lo que el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa, que pertenece al Minsa, le ha solicitado una resonancia magnética de urgencia al cerebro de la niña.

Sin embargo, dicho centro de salud ha indicado que no puede cubrir la resonancia magnética de la pequeña y se tiene que realizar de forma particular, lo que para la señora Rossmery es casi imposible ya que no cuenta con el dinero suficiente.

"Cuesta 1500 soles la resonancia y 300 soles para dormirla en el proceso", precisó Quispe, quien reveló que en el Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa de Piura le han pedido comprar "hasta las jeringas".

Si puede brindar algún tipo de apoyo a Quispe y su pequeña hija, puede comunicarse a sus números personales 920755876 y 96798367.