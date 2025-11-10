Piura: rescatan cría de puma hallada en fundo agrícola de Sullana [VIDEO]

Tras ser evaluada por los especialistas de Serfor, se confirmó que se encontraba en buen estado de salud. Ahora se determinará su disposición final conforme a los procedimientos técnicos, que incluyen su protección, rehabilitación y posible retorno al hábitat natural.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) rescató una cría de puma (Puma concolor) encontrada en el fundo Monte Lima, distrito de Ignacio Escudero, provincia de Sullana, región Piura, tras recibir una alerta sobre la presunta presencia de cuatro ejemplares en la zona.

Durante la búsqueda, los especialistas solo encontraron a una de las crías, que tras ser evaluada, se confirmó que se encontraba en buen estado de salud. Así lo informó Max Guerra, especialista en fauna silvestre del Serfor.

Rescatan cría de puma hallada en fundo agrícola de Sullana

La entidad determinará su disposición final conforme a los procedimientos técnicos, que incluyen su protección, rehabilitación y posible retorno al hábitat natural.

Según informaron trabajadores de la empresa Caña Brava, el hallazgo ocurrió mientras realizaban labores agrícolas, y al retirar una manguera de riego en un campo de caña de azúcar, se encontró la madriguera del felino.