Plantón contra el ministro de Salud, por Fernando Carvallo [COLUMNA]

Hernán Condori, ministro de Salud. | Fuente: Minsa

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

La renuncia del ministro de Transportes y Comunicaciones ha confirmado que la presión de la sociedad puede ser eficaz, aunque el poder se empecine en el error y recurra para ello a todos los lugares comunes de la retórica populista. Desde el primer momento Juan Silva se convirtió en un obstáculo a la reforma del transporte que debería ser una prioridad de nuestra política pública. Una de las grandes expresiones de la desigualdad es el tiempo que los peruanos de menos recursos deben pasar en vehículos que no ofrecen las garantías mínimas de seguridad. Perder tres horas o más cada día en los recorridos del domicilio al centro laboral es perder una parte de la vida porque el Estado no ha sabido invertir y no ha querido enfrentarse a las empresas informales que se enriquecen a costa del trafico más caótico de América Latina: choferes que cobran al destajo, unidades sin control, paraderos y normas de tránsito que no se respetan, contaminación. La mejor prueba es el éxito que han tenido los dos proyectos realizados por el Estado en la capital: el bus metropolitano y la línea 1 del metro.

Lo mismo puede decirse de otro sector que merecía un ministro identificado con la reforma y la transparencia: la salud pública. Y sin embargo, el presidente Castillo retiró al ministro que mayor aprobación tenía, Hernando Cevallos y lo reemplazó por el cuestionado Hernán Condori. El Colegio Médico del Perú ha considerado una burla el nombramiento de un médico que tiene serios cuestionamientos en su ejercicio privado y en su fugaz paso por la Dirección regional de Junín, bajo la autoridad de Vladimir Cerrón. Hoy a las diez el Colegio Médico llevará a cabo un plantón delante de la sede del Ministerio. “Tengo el respaldo del presidente y el del pueblo”, responde Condori. Ya vimos qué poco le sirvió ese tipo de proclama al ex ministro Silva.

Las cosas como son